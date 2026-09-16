Fernando Gray recordó la Noche de los Lápices a 50 años

El intendente de Esteban Echeverría homenajeó a los jóvenes perseguidos por la última dictadura y reiteró su reclamo de memoria, verdad y justicia.
Municipales16 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recordó este 16 de septiembre a los estudiantes víctimas del terrorismo de Estado, al cumplirse 50 años de la Noche de los Lápices. A través de sus redes sociales, reivindicó su compromiso con los derechos estudiantiles y reclamó memoria, verdad y justicia.

Gray
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En su publicación, Gray evocó a los jóvenes que sufrieron secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura cívico-militar. El mensaje puso el acento en la defensa de los derechos que impulsaban los adolescentes y en el reconocimiento de su participación política.

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“Recordamos el compromiso de las y los adolescentes que lucharon por un país más justo”, expresó el intendente al referirse al aniversario.

La Noche de los Lápices remite a los secuestros de jóvenes militantes cometidos en La Plata desde el 16 de septiembre de 1976 y durante los días siguientes. Entre ellos había estudiantes que habían participado en las movilizaciones por el boleto estudiantil secundario de 1975. Seis de los jóvenes continúan desaparecidos y cuatro sobrevivieron. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El mensaje de Gray también extendió el recuerdo al conjunto de las víctimas del terrorismo de Estado. El intendente cerró su publicación con un reclamo de memoria, verdad y justicia por las 30.000 víctimas, acompañado por las etiquetas alusivas a esa consigna.

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