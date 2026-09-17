Más caudal y prevención: Luján avanza con mejoras en la red de agua y desagües

El Municipio de Luján avanza con una serie de intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura hídrica del distrito, tanto en el sistema de agua potable como en los canales de escurrimiento.

Por un lado, se reemplazaron bombas en distintos pozos para mejorar el rendimiento y aumentar el caudal disponible.

En paralelo, se realizaron trabajos en el Arroyo Gutiérrez con el objetivo de mejorar el drenaje y reducir el riesgo de desbordes ante posibles episodios de lluvias intensas.

Nuevas bombas para mejorar el abastecimiento

Uno de los principales trabajos se realizó en el Pozo 1, ubicado en avenida Constitución y San Martín.

Allí se reemplazó la bomba existente de 40 HP por una nueva unidad de 60 HP.

La mejora busca optimizar la presión y el abastecimiento en los sectores centro 1 y 2.

Reutilización del equipo anterior

La bomba retirada del Pozo 1 fue reutilizada en el Pozo 2, ubicado en avenida Constitución y Las Heras.

En ese punto se instaló el equipo de 40 HP en reemplazo de una bomba de 20 HP.

De esta manera, el Municipio duplicó la potencia instalada en ese sector.

También hubo mejoras en el Pozo 19

Otra de las intervenciones alcanzó al Pozo 19, ubicado en José M. Pérez y Ugarteche.

Durante los primeros meses del año, el equipo de bombeo fue actualizado.

La potencia pasó de 7,5 HP a 10 HP.

Más presión y mayor caudal

El objetivo de estas mejoras es aumentar la capacidad de respuesta de la red de agua potable.

La incorporación de equipos de mayor potencia permite mejorar el rendimiento y sostener un caudal más alto.

La prioridad es mitigar los problemas de falta de agua en los sectores más críticos del distrito.

Trabajos preventivos en el Arroyo Gutiérrez

En paralelo, el Municipio intervino sobre el Arroyo Gutiérrez.

Las tareas buscan preparar la infraestructura hídrica ante la posibilidad de eventos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.

El objetivo es reducir riesgos de desbordes e inundaciones.

Limpieza y perfilado de cunetas

Entre los trabajos realizados se encuentra la limpieza y el perfilado de cunetas.

También se retiraron sedimentos acumulados.

Estas tareas apuntan a restituir la capacidad de drenaje del canal y facilitar el paso del agua.

Ensanchamiento del cauce

El operativo incluyó además el ensanchamiento del cauce.

La intención es que el arroyo pueda recibir mayores volúmenes de agua ante precipitaciones extraordinarias.

También se eliminaron malezas y troncos que podían obstaculizar el flujo y generar taponamientos.

Trabajos desde la desembocadura

Las tareas avanzaron desde la desembocadura hacia la cabecera.

Ese orden de intervención busca asegurar que el agua encuentre una salida despejada durante todo el recorrido.

La estrategia apunta a evitar que se generen cuellos de botella en sectores ya intervenidos.

Una preparación ante lluvias intensas

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico tropical central y oriental.

Entre sus posibles efectos se encuentran episodios de lluvias más intensas.

Por eso, el Municipio busca reforzar de manera preventiva la capacidad de escurrimiento.

Dos frentes para fortalecer el sistema hídrico

Las intervenciones sobre los pozos y el Arroyo Gutiérrez responden a problemáticas distintas, pero forman parte de una misma agenda.

Por un lado, mejorar la provisión y presión del agua potable.

Por otro, reducir el impacto que pueden generar las lluvias extraordinarias sobre barrios y sectores vulnerables.

Infraestructura para mejorar la respuesta

Con estas obras, Luján busca fortalecer su sistema hídrico tanto en el abastecimiento cotidiano como en situaciones climáticas adversas.

La incorporación de bombas más potentes y las tareas de mantenimiento y ampliación de cauces apuntan a mejorar la capacidad de respuesta del distrito.