Fassi y Larroque se reunieron para coordinar acciones destinadas a familias de Cañuelas

La intendenta destacó el trabajo conjunto con Desarrollo de la Comunidad para atender las necesidades del distrito. En otro mensaje, recordó a los estudiantes de la Noche de los Lápices.
Municipales17 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, se reunió con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, para continuar la coordinación de acciones destinadas a acompañar a las familias del distrito.

fassi

La jefa comunal informó sobre el encuentro en sus redes sociales y destacó el vínculo de trabajo entre el Municipio y la cartera provincial. Entre los participantes también estuvieron Simón Gómez y Fernanda Rojo.

“Seguimos trabajando de manera coordinada entre el Municipio y la Provincia para estar cerca y dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad”, expresó Fassi.

Estudiantes sueña con la LibertadoresCopa Libertadores: Estudiantes avanzó y así quedaron los cruces de semifinales

El recuerdo de los estudiantes de la Noche de los Lápices

En otra publicación, Fassi recordó a los estudiantes secundarios secuestrados por la dictadura la noche del 16 de septiembre de 1976.

La intendenta destacó que aquellos jóvenes “soñaban con una sociedad más justa y peleaban por sus derechos”. Su mensaje puso el acento en la memoria y en la vigencia de los ideales de los estudiantes.

“Hoy, los recordamos con memoria, con verdad y con la convicción de que sus sueños siguen siendo parte de nuestra historia”, manifestó.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL