El Municipio de Castelli informó que, en el marco de esta causa, ayer la Justicia ordenó el allanamiento de la propiedad de Olguín y Prediger, con intervención policial y peritos, para recolectar pruebas y determinar si materiales destinados a la construcción de viviendas públicas fueron utilizados en beneficio de una obra privada.

Echarren

El comunicado emitido por el Municipio indica que la investigación busca esclarecer, entre otros puntos, si la obra privada de Olguín y Prediger, iniciada mientras Olguín tenía bajo su responsabilidad las 83 viviendas del barrio Curita, utilizó ladrillos, hierros y otros materiales correspondientes a esa obra pública.

También el comunicado indica que quieren saber el destino de materiales y recursos adquiridos para las viviendas de las familias de Castelli tanto como "la responsabilidad por los 28 techos pagados por el Municipio y no entregados oportunamente, situación que motivó una denuncia penal y derivó posteriormente en la restitución de materiales valuados en aproximadamente $300 millones".

Además, se informó que Sebastián Prediger es investigado por el destino del dinero proveniente de la venta de materiales reciclables de la planta municipal. "También se encuentra bajo investigación la compra de una pala cargadora municipal por un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000. El Municipio aportó a la Justicia la documentación correspondiente, incluyendo actuaciones y solicitudes de compra que fueron anuladas a último momento. El municipio anuló esa licitación y compró la misma maquina por 12 mil dólares menos que lo propuesto por los imputados", se indicó en el comunicado.

"Será la Justicia la que determine las responsabilidades penales de cada una de las personas investigadas. El Municipio continuará entregando toda la documentación y colaborando con cada medida que sea requerida. No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia", se remarcó desde la Municipalidad.