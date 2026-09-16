Alberti destinará más de $832 millones a obras en dos escuelas

El Municipio de Alberti avanzó con dos nuevos procesos licitatorios destinados a mejorar la infraestructura educativa del distrito, con una inversión oficial conjunta superior a los $832 millones.

El intendente Jorge Gaute firmó en el Salón Blanco los decretos correspondientes a las Licitaciones Públicas N° 3/26 y N° 4/26, que contemplan obras en la Escuela Secundaria N° 3 “Arte Concreto Invención” y en la Escuela de Educación Especial N° 501 “Mario Vitalone”.

La inversión total prevista asciende a $832.196.666,11.

Más de $525 millones para la Secundaria N° 3

Uno de los llamados corresponde a la Licitación Pública N° 3/26.

El presupuesto oficial es de $525.258.393,71.

La obra contempla la “Finalización del edificio de la Escuela Secundaria N° 3 - 2da. Etapa”.

Financiamiento provincial

Los trabajos en la Secundaria N° 3 serán financiados con recursos provenientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La inversión será canalizada a través de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La apertura de sobres de ofertas está prevista para el 9 de octubre a las 13.

Una obra para completar el edificio escolar

La intervención busca avanzar con una nueva etapa en la finalización del establecimiento.

La obra apunta a consolidar mejores condiciones de infraestructura para la comunidad educativa.

El proyecto forma parte de una agenda de mejoras edilicias en escuelas del distrito.

Más de $306 millones para la Escuela Especial N° 501

El segundo llamado corresponde a la Licitación Pública N° 4/26.

El presupuesto oficial asciende a $306.938.272,40.

La obra contempla la ampliación de cocina, comedor, lavadero y baño auxiliar de la Escuela de Educación Especial N° 501 “Mario Vitalone”.

Recursos municipales para la ampliación

A diferencia de la obra de la Secundaria N° 3, esta intervención será financiada con recursos coparticipables municipales.

La apertura de sobres también se realizará el próximo 9 de octubre.

El proyecto busca mejorar espacios centrales para el funcionamiento diario de la institución.

Dos obras con distinto esquema de financiamiento

En conjunto, ambas licitaciones representan una inversión oficial de más de $832 millones.

Una de las obras contará con financiamiento provincial.

La otra será sostenida con recursos municipales.

Participación de las comunidades educativas

La firma de los decretos se realizó con la presencia de autoridades y miembros de las asociaciones cooperadoras de ambas instituciones.

La participación buscó acompañar formalmente el inicio de los procesos licitatorios.

Las dos comunidades educativas serán las beneficiarias directas de las intervenciones.

Autoridades presentes

También participaron el secretario de Gobierno, Martín Pulero Constanzo, y la secretaria de Educación, Daniela Albizzatti.

Se sumaron el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Scarcelli; la consejera escolar Fernanda Palazzo; la jefa Distrital, María José Pagano; y el senador provincial Germán Lago.

La jornada reunió así a representantes municipales, legislativos y educativos.

Infraestructura educativa como eje

Con estos dos llamados a licitación, Alberti busca avanzar sobre necesidades concretas de infraestructura escolar.

La finalización del edificio de la Secundaria N° 3 y la ampliación de la Escuela Especial N° 501 permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento de ambos establecimientos.

La inversión combina recursos provinciales y municipales y apunta a fortalecer espacios destinados a la educación pública del distrito.