El Municipio de Salto adhirió al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género, una iniciativa de la Provincia de Buenos Aires destinada a ampliar las herramientas de acompañamiento para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo.

La firma se realizó en La Plata con la participación del intendente Ricardo Alessandro, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Salto fue uno de los municipios que formalizó su incorporación al programa.

Asistencia económica durante seis meses

Uno de los principales componentes del programa es el acompañamiento económico.

La normativa provincial establece una asistencia directa durante un período de hasta seis meses consecutivos para personas que atraviesan situaciones de riesgo acreditado por violencia de género.

La medida busca brindar recursos que permitan avanzar en procesos de autonomía y salida de contextos de violencia.

Más herramientas para construir autonomía

El programa no se limita al apoyo económico.

También contempla acompañamiento especializado, formación en oficios, terminalidad educativa, integración a cupos laborales, asesoramiento jurídico, atención en salud mental, asistencia habitacional y fortalecimiento de redes de cuidado.

La propuesta apunta a ofrecer herramientas para construir proyectos de vida con mayor autonomía.

“El Estado no mira para otro lado”

Desde el Municipio de Salto destacaron la adhesión como parte de una política de acompañamiento territorial.

En el mensaje difundido por la gestión local se remarcó: “Frente al desmantelamiento, en la Provincia y en Salto el compromiso es claro: el Estado no mira para otro lado”.

La definición coincide con el planteo realizado por Kicillof durante la firma, donde sostuvo que la Provincia continuará interviniendo en esta problemática.

Un abordaje que excede la emergencia

La iniciativa está diseñada para trabajar no solo sobre una situación inmediata de violencia, sino también sobre las condiciones que permitan sostener una salida en el tiempo.

Por eso incorpora herramientas educativas, laborales, jurídicas, habitacionales y de salud.

El enfoque busca reducir las barreras económicas y sociales que muchas veces dificultan la posibilidad de abandonar situaciones de violencia.

Articulación entre Provincia y Municipio

La implementación del programa se realiza a través de los municipios adheridos.

Las áreas locales responsables en materia de género y diversidad pueden solicitar la incorporación de personas que cumplan con los requisitos establecidos.

De esta manera, la Provincia aporta recursos y herramientas mientras el acompañamiento se articula desde el territorio.

Salto ya cuenta con una estructura de trabajo local

El distrito cuenta además con una Mesa Local Intersectorial para la prevención, abordaje y salida de las violencias por razones de género.

Ese espacio tiene como objetivo coordinar políticas entre organismos e instituciones y articular acciones con el área municipal correspondiente.

La adhesión al nuevo programa suma así otra herramienta a la estructura existente.

Capacitación y educación

Entre las alternativas previstas aparecen la formación en oficios y la terminalidad educativa.

Estas herramientas buscan ampliar las posibilidades de inserción laboral y mejorar las condiciones para desarrollar un proyecto independiente.

La autonomía económica aparece como uno de los componentes centrales del programa provincial.

Respuestas concretas en el territorio

Desde el Municipio señalaron que la prioridad es sostener el acompañamiento y generar respuestas concretas para quienes atraviesan estas situaciones.

Con la adhesión, Salto podrá canalizar nuevas herramientas económicas y sociales dentro de una estrategia provincial más amplia.

El objetivo es fortalecer los procesos de salida de las violencias y ampliar las posibilidades de autonomía de las personas alcanzadas por el programa.