Alessandro: “La única opción responsable es anticiparnos y trabajar”

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, participó en La Plata de la presentación del plan de prevención y mitigación frente al fenómeno del Súper Niño, encabezada por el gobernador Axel Kicillof junto a integrantes de su gabinete.

El jefe comunal destacó la importancia de anticiparse a las previsiones climáticas para los próximos meses y reforzar las acciones de prevención ante posibles situaciones de emergencia.

“Frente a las previsiones climáticas que se esperan para los próximos meses, la única opción responsable es anticiparnos y trabajar”, expresó Alessandro.

Un plan para anticiparse a los riesgos

La presentación provincial estuvo centrada en las medidas de prevención y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno climático.

Alessandro remarcó que el esquema permitirá fortalecer el trabajo coordinado entre los municipios y el Gobierno bonaerense.

Entre los principales ejes mencionó el monitoreo permanente de las cuencas, el mantenimiento de la infraestructura y la organización de mecanismos de asistencia.

Monitoreo de cuencas y tareas de mantenimiento

El intendente destacó que la articulación con la Provincia permitirá sostener una vigilancia constante sobre los cursos de agua.

También señaló la necesidad de reforzar las tareas de mantenimiento como parte de una estrategia preventiva.

El objetivo es reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad vinculada con las condiciones climáticas.

Críticas al Gobierno nacional

Alessandro también cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de infraestructura.

“En un contexto donde el Gobierno nacional paraliza la obra pública y abandona sus responsabilidades, es fundamental contar con el respaldo de la Provincia”, afirmó.

Para el jefe comunal, la coordinación con el Ejecutivo bonaerense adquiere especial relevancia ante la necesidad de sostener acciones preventivas en los territorios.

Coordinación ante posibles emergencias

El intendente sostuvo que el plan permitirá ordenar la asistencia ante eventuales contingencias.

“Este esquema de trabajo conjunto nos permite articular el monitoreo constante de las cuencas, reforzar tareas de mantenimiento y coordinar asistencia ante cualquier eventualidad”, explicó.

La propuesta busca que los distintos niveles del Estado puedan actuar de forma coordinada frente a escenarios de riesgo.

“Presencia, planificación y compromiso”

Alessandro cerró su planteo con un mensaje centrado en la responsabilidad de anticiparse.

“Cuidar a nuestros vecinos exige presencia, planificación y compromiso diario”, sostuvo.