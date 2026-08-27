Fiorini destacó el avance de la red de gas en La Rufinita

El intendente de Junín, Juan Fiorini, supervisó los trabajos de ampliación de la red de gas natural en el barrio La Rufinita, donde se ejecutaron tareas de fusión y empalme de caños para avanzar posteriormente con la inyección del servicio y las conexiones domiciliarias.

El jefe comunal recorrió el sector junto a autoridades y técnicos de Grupo Servicios Junín. Los trabajos forman parte de la segunda de las cuatro etapas previstas para extender la red en el barrio y alcanzar a unas 150 familias organizadas mediante consorcios vecinales.

“Cada día vamos sumando más vecinos en distintos puntos de Junín que se conectan a la red de gas, con el correspondiente cambio en la calidad de vida y el impacto positivo que trae aparejado en la realidad de muchas familias”, expresó Fiorini.

Una obra de 1.200 metros dividida en cuatro etapas

El presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, explicó que la obra comprende una extensión de 1.200 metros.

“Atravesamos la segunda etapa de las cuatro que tenemos previstas para la extensión del servicio del gas natural al barrio La Rufinita”, indicó.

Torres detalló que los equipos procedieron a fusionar y empalmar los caños para inyectar gas a la red. Una vez finalizado ese proceso, los vecinos alcanzados podrán realizar los trámites y las últimas inspecciones necesarias para conectar sus hogares.

El funcionario destacó la inversión municipal y la concreción de la cuarta planta reguladora de gas, proyectada durante la gestión de Pablo Petrecca. Según señaló, esa infraestructura permitió avanzar con la ampliación del servicio hacia sectores alejados del casco urbano.

Fiorini recordó que la puesta en funcionamiento de esa planta fue presentada como una obra estratégica para posibilitar que más de 10.000 vecinos y familias pudieran acceder al gas natural.

“Hoy estamos viendo cómo esa realidad se cumple con hechos concretos”, remarcó el intendente.

Cinco consorcios y nuevas conexiones previstas

El presidente de la Sociedad de Fomento de La Rufinita, Marcos Vitanzi, informó que se conformaron cinco consorcios vecinales en el barrio, que reúnen a aproximadamente 150 familias interesadas en acceder al servicio.

Los trabajos actuales permitirán completar el consorcio N°2. Para octubre está previsto comenzar con el consorcio N°3, integrado por unas 55 familias, mientras se aguarda la aprobación de los consorcios N°4 y N°5.

Vitanzi destacó el esfuerzo del municipio y de los vecinos para financiar la obra. También señaló que existe una gran expectativa en el barrio por el avance de las conexiones.

Fiorini resaltó los resultados del trabajo conjunto entre la gestión municipal, Grupo Servicios Junín, la Sociedad de Fomento y las familias involucradas.

“Nos pone muy contentos poder avanzar con la extensión de la red de gas en el barrio La Rufinita, para dar respuesta a un pedido que teníamos de hace tiempo”, sostuvo.

Los próximos trabajos proyectados para La Rufinita

El intendente adelantó que el municipio continuará trabajando para ampliar el acceso al agua corriente en el barrio.

También mencionó las intervenciones realizadas en puntos críticos en materia hídrica y anunció que la gestión buscará mejorar la iluminación y establecer un cruce seguro en la intersección de Las Gallaretas y el camino al PNLG.