Garate celebró la incorporación de nueva maquinaria para reforzar la red vial rural

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, anunció la incorporación de una nueva motoniveladora destinada al mantenimiento de los caminos rurales del distrito.

El jefe comunal destacó que la llegada de la maquinaria permitirá reforzar las tareas que se realizan sobre la red vial y mejorar los resultados en un territorio donde la conectividad rural tiene un peso central para la vida cotidiana y la producción.

“Hace unos días incorporamos una nueva motoniveladora al equipamiento destinado al mantenimiento de los caminos rurales de Tres Arroyos”, señaló Garate.

Trabajo conjunto para sumar equipamiento

El intendente explicó que la incorporación fue posible a partir de la articulación de distintas áreas y actores locales.

“Esta incorporación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Comisión Vial, el Ente Descentralizado y los trabajadores municipales”, expresó.

La nueva motoniveladora se suma al equipamiento utilizado para sostener las tareas de mantenimiento y recuperación de los caminos del distrito.

Más herramientas para mejorar la red vial

Garate reconoció que todavía quedan desafíos pendientes en materia de infraestructura rural, pero remarcó la importancia de seguir incorporando recursos.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer, y sumar maquinaria nos permite fortalecer las tareas y mejorar los resultados para seguir teniendo un distrito con más conectividad”, sostuvo.

La incorporación apunta a ampliar la capacidad operativa para intervenir sobre distintos sectores de la red vial.

La conectividad de las localidades

Los caminos rurales cumplen un rol central en la conexión entre las distintas localidades de Tres Arroyos.

Su mantenimiento permite mejorar los desplazamientos cotidianos de vecinos y también facilitar el movimiento relacionado con las actividades productivas.

Por ese motivo, desde la gestión local consideran prioritario sostener las tareas de conservación y sumar herramientas que permitan mejorar las condiciones de circulación.

El campo, un sector clave para Tres Arroyos

Garate vinculó además la inversión en maquinaria con la importancia que tiene la actividad rural dentro de la economía del distrito.

“En Tres Arroyos, donde el campo es parte fundamental de nuestra identidad y nuestra economía, mantener los caminos rurales en buenas condiciones es clave para conectar a nuestras localidades y acompañar el desarrollo de la producción”, afirmó.

El jefe comunal puso así el foco en la relación directa entre infraestructura vial y actividad productiva.

Mejor mantenimiento y apoyo a la producción

La nueva motoniveladora permitirá reforzar los trabajos destinados a conservar y recuperar la red de caminos.

El objetivo es sostener mejores condiciones de transitabilidad y ofrecer mayor conectividad tanto para las familias que viven en zonas rurales como para quienes desarrollan actividades vinculadas con la producción.

Con la incorporación, el Municipio busca continuar fortaleciendo un área considerada estratégica para el funcionamiento del distrito.