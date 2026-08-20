Garate cuestionó el abandono de las rutas nacionales

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, llevó al Congreso de la Nación el reclamo por el deterioro de las rutas nacionales 3 y 228 y cuestionó la política de infraestructura vial del Gobierno nacional.

El jefe comunal participó de una reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Aveiro, donde se analizó la situación del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (SISVIAL) y el estado general de la red vial.

Durante su intervención, Garate advirtió que la falta de mantenimiento e inversiones ya tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial, la conectividad y la actividad económica de la región.

“Jamás vi la Ruta 228 en este estado”

Tres Arroyos se encuentra atravesado por las rutas nacionales 3 y 228, dos corredores con fuerte circulación de camiones y vehículos particulares.

La ubicación del distrito entre los puertos de Quequén y Bahía Blanca convierte a ambas rutas en vías estratégicas para la producción y el transporte regional.

“En mis 55 años jamás vi la Ruta 228 en el estado lamentable en el que se encuentra”, sostuvo Garate.

El intendente describió problemas de bacheo, iluminación y mantenimiento y recordó además las dificultades que atravesó una obra realizada el año pasado entre Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves por demoras en los pagos nacionales.

Seguridad vial y sectores críticos

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo puesto en los accidentes.

Garate señaló que algunos de los puntos de mayor siniestralidad del distrito se encuentran en cruces vinculados con las rutas nacionales.

Mencionó especialmente la intersección de la Ruta 3 con avenida San Martín, a la que identificó como el lugar con mayor accidentabilidad vial de Tres Arroyos.

También hizo referencia a un sector de la Ruta 228 cercano al cruce ferroviario.

El Municipio quiere intervenir pero necesita autorización

Frente a la falta de respuestas, Garate explicó que el Municipio presentó propuestas para realizar trabajos con recursos propios.

Sin embargo, para intervenir sobre trazas nacionales necesita autorización de Vialidad Nacional.

“¿Por qué lo queremos hacer? Porque ahí transitan muchos tresarroyenses, transita mucha gente de nuestra ciudad y ahí ocurren muchísimos accidentes”, planteó.

El intendente remarcó que el problema termina impactando directamente sobre quienes utilizan estos corredores todos los días.

Problemas de iluminación y preocupación por los peajes

Garate también señaló inconvenientes de iluminación en rotondas y accesos.

A eso sumó su preocupación por el futuro esquema de concesiones y peajes.

Según advirtió, la ubicación prevista de un nuevo peaje podría generar que habitantes del propio distrito deban pagar para trasladarse hacia la ciudad cabecera.

El planteo se incorporó al reclamo más amplio por la forma en que se administran y financian las rutas nacionales que atraviesan el interior.

“Nada viene a nuestro distrito”

El intendente puso especial énfasis en el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

“En nuestra región y en Tres Arroyos se paga muchísimo de impuesto al combustible, muchísimo, y nada viene a nuestro distrito”, afirmó.

Garate sostuvo que existe una contradicción entre los recursos que aporta la región y el nivel de inversión que luego retorna en infraestructura.

Impacto sobre la producción

Para el jefe comunal, el deterioro de las rutas no es solamente un problema vial.

También afecta la conectividad, la competitividad y la productividad de una región donde productores, transportistas y familias dependen de estos corredores.

El mal estado de las rutas genera mayores costos, dificultades logísticas y riesgos para quienes deben transitar diariamente.

“Un profundo desconocimiento de lo que pasa en el interior”

Garate cuestionó además el criterio con el que, según su mirada, el Gobierno nacional toma decisiones sobre los municipios del interior.

“Veo decisiones que toma el Gobierno nacional que están tomadas no solo con un Excel, sino con un profundo desconocimiento de lo que pasa en la realidad del interior”, afirmó.

El intendente sostuvo que muchas medidas no contemplan las particularidades territoriales ni las necesidades concretas de cada región.

“Lo padecen nuestros vecinos”

Garate explicó que los reclamos llegan primero a los gobiernos municipales, aunque las competencias sobre estas rutas correspondan a la Nación.

“Lo padecen fundamentalmente nuestros vecinos, que transitan por estas rutas, que se accidentan en estas rutas y que tienen problemas viales en estas rutas”, expresó.

Para el intendente, esa situación deja a los municipios frente a una demanda cotidiana que muchas veces no pueden resolver de manera directa.

Reclamo por los fondos viales

Al cerrar su exposición, Garate reclamó que los recursos afectados a infraestructura vial sean utilizados específicamente para ese fin.

También planteó la necesidad de revisar cómo se distribuyen los fondos entre Nación y los municipios.

El intendente vinculó además esta problemática con otras decisiones nacionales que afectan al interior, entre ellas los cambios relacionados con el régimen de Zona Fría.

Dos rutas nacionales en el centro de la vida diaria

El planteo de Garate dejó como eje una situación concreta para Tres Arroyos: las rutas 3 y 228 forman parte de la vida cotidiana, productiva y logística del distrito, pero su mantenimiento depende del Estado nacional.

Mientras el Municipio reclama obras e incluso se ofrece a intervenir con recursos propios en sectores críticos, los vecinos continúan utilizando corredores que, según advirtió el intendente, presentan un nivel de deterioro cada vez mayor.