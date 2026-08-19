Saladillo incorporó maquinaria y habilitó obra de gas natural

Luego del acto conmemorativo en homenaje al General José de San Martín, el Municipio de Saladillo concretó dos anuncios y mejoras para la localidad de Polvaredas.

Por un lado, presentó una nueva motoniveladora recientemente adquirida que será destinada a la delegación local.

Además, quedó inaugurado el servicio de provisión de gas natural en la sede del Centro de Jubilados Renacer.

Una nueva motoniveladora para Polvaredas

La presentación de la maquinaria se realizó frente a la Biblioteca Augusto Ulderico “Pirincho” Cicaré.

Durante la actividad se llevó adelante la entrega simbólica de la llave de la nueva motoniveladora.

La unidad fue adquirida recientemente por el Municipio de Saladillo y quedará asignada a la delegación de Polvaredas.

Más capacidad para el mantenimiento local

La incorporación de la motoniveladora permitirá reforzar la capacidad operativa de la delegación y ampliar las herramientas disponibles para las tareas de mantenimiento.

La maquinaria podrá utilizarse en trabajos vinculados con el acondicionamiento y conservación de calles y caminos de la localidad.

De esta manera, Polvaredas contará con equipamiento propio para responder a distintas necesidades de infraestructura.

Gas natural para el Centro de Jubilados Renacer

En la misma jornada se realizó la inauguración del servicio de gas natural en la sede del Centro de Jubilados Renacer.

La actividad tuvo lugar luego del acto realizado en la Biblioteca Municipal Augusto Ulderico “Pirincho” Cicaré.

Con la habilitación, la institución incorpora un nuevo servicio a sus instalaciones.

Una mejora para la institución

La llegada del gas natural representa una mejora concreta para el funcionamiento cotidiano del Centro de Jubilados.

El nuevo servicio permitirá contar con mejores condiciones para las actividades que se desarrollan en la sede y para quienes concurren habitualmente al espacio.

Dos avances para la localidad

La presentación de la motoniveladora y la inauguración del gas natural representan dos intervenciones diferentes, pero ambas orientadas a fortalecer la infraestructura de Polvaredas.

Mientras la nueva maquinaria amplía las capacidades de la delegación municipal, la conexión de gas mejora las condiciones de una institución de referencia para los adultos mayores de la localidad.