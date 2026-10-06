Barenghi: "Seguimos transformando el lugar donde vivimos"

La Municipalidad de Bragado concretó dos acciones vinculadas con la infraestructura urbana y la salud pública. Por un lado, finalizó la obra de consolidado de calles en el barrio Torres, donde fueron mejoradas 28 cuadras. Por otro, realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes de nivel primario en el marco del programa Ver Para Aprender.

El intendente Sergio Barenghi participó de ambas actividades y puso el foco en el trabajo conjunto con la comunidad y en la continuidad de políticas que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

28 cuadras mejoradas en el barrio Torres

La obra de consolidado quedó completada con la intervención de las últimas cuadras previstas sobre calle Los Flamencos.

En total, el proyecto permitió mejorar 28 cuadras del barrio y surgió a partir de un esquema de trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos.

Las familias aportaron el material necesario, mientras que la Municipalidad estuvo a cargo de la mano de obra.

“Trabajando codo a codo con la comunidad”

Barenghi recorrió los tramos finales y destacó el impacto que tendrá la intervención sobre la circulación cotidiana.

Según expresó, la obra “permitirá garantizar la accesibilidad al barrio incluso en los días de lluvia”.

El intendente también valoró la articulación alcanzada con los vecinos. “Trabajando codo a codo con la comunidad, seguimos transformando el lugar donde vivimos”, sostuvo.

Mejor accesibilidad para el barrio

El objetivo principal de los trabajos fue mejorar las condiciones de transitabilidad en un sector donde las lluvias podían generar dificultades de acceso.

Con la finalización del consolidado, el Municipio busca garantizar una circulación más estable durante todo el año.

La modalidad elegida permitió además avanzar a partir de un acuerdo concreto entre el Estado local y la comunidad del barrio.

Nueva entrega de anteojos

En paralelo, la Municipalidad realizó la primera entrega del año del programa Ver Para Aprender, impulsado por la Fundación Banco Provincia.

En esta oportunidad se entregaron 40 pares de anteojos a alumnos de nivel primario que previamente habían sido evaluados mediante el Programa Salud Escolar Bonaerense.

La jornada se desarrolló en el Salón Ex Combatientes en Malvinas del Palacio Municipal.

Tres años de trabajo en las escuelas

El Municipio viene implementando por tercer año consecutivo programas de prevención y promoción de la salud en establecimientos educativos, jardines de infantes e instituciones vinculadas con la infancia.

El trabajo se desarrolla junto a la comunidad educativa y Promotores de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Barenghi remarcó que la entrega de anteojos forma parte de una planificación sostenida.

“Nos permite cuidar a nuestros chicos”

“Este día que estamos compartiendo aquí es el resultado de una planificación, que lleva casi tres años, y nos permite cuidar a nuestros chicos, prevenir distintas patologías y acompañar a sus familias”, afirmó el intendente.

La iniciativa apunta a detectar dificultades visuales y garantizar que los estudiantes puedan acceder a anteojos cuando los necesiten.

La entrega actual se suma a otras dos realizadas durante el año pasado.

Un móvil para atender a más vecinos

Barenghi adelantó además que el mes próximo llegará un móvil perteneciente al programa.

Está previsto que permanezca durante dos jornadas para realizar evaluaciones a vecinos que requieran anteojos.

De esta manera, la propuesta se extenderá más allá del ámbito escolar y buscará alcanzar a otros sectores de la comunidad.

“Mejorar nuestro sistema de salud pública”

El intendente cerró su intervención remarcando la necesidad de sostener el trabajo conjunto.

“Espero que nos siga encontrando juntos este camino que decidimos transitar, de mejorar nuestro sistema de salud pública”, expresó.

El mensaje volvió a poner el foco en la continuidad de políticas de prevención y acompañamiento.