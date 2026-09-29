Entrevista GLP. “Esa gente quedó con las manos vacías”: Barenghi destacó el apoyo provincial para terminar las viviendas que Milei dejó paralizadas en Bragado

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente advirtió sobre el déficit habitacional y la falta de recursos para impulsar nuevos proyectos. También detalló los trabajos de limpieza de canales y los preparativos del municipio ante posibles inundaciones.
Videos - Entrevistas29 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)

—Días atrás recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, para recorrer viviendas que habían quedado paralizadas. ¿Cómo avanza su terminación?

Sí, en lo que denominamos barrio Cáritas, porque fue un convenio que hizo Cáritas con el gobierno nacional, en ese momento el gobierno de Alberto Fernández, que permitió llevar adelante un plan de construcción de 52 viviendas.

Se hicieron todas las plateas en los lotes que cedió la municipalidad y se empezó a construir por autoconstrucción. Hay 18 viviendas que habían quedado ahí a medio terminar y habían quedado abandonadas. A partir de la asunción de Javier Milei, no vinieron más los fondos y quedó eso abandonado.

Así que yo le planteé a la ministra esta situación, la decepción de la gente que había trabajado ahí, que ya tenía el sueño de la casa propia medianamente garantizado y se lo dejaron a un costado. La ministra entendió la situación y nos dio la posibilidad de concluir estas primeras 18 viviendas, para las que hicimos un convenio, que se llama Completar, y ya están trabajando para terminarlas.

Barenghi y la ministra Batakis recorrieron el reinicio de las obras de las viviendas ex Cáritas
Barenghi y la ministra Batakis recorrieron el reinicio de las obras de viviendas en el barrio Cáritas.

Así que ella vino a visitarlas, vino a ver cómo estaba trabajando la gente, y también le hablé del resto, de las otras 32 viviendas que están en la platea. Tenemos que buscar la manera también de acompañar a esa gente a la que, en vez de una vivienda, le ha tocado un terreno, para que pueda también construir ahí.

—¿Qué magnitud tiene el déficit habitacional en Bragado?

Sí, en este momento es grande, porque hace muchos años que no se construyen viviendas de tipo social. Las viviendas tienen financiamiento, pero las hacen cooperativas, y la gente tiene que, en principio, comprar el terreno, comprar el proyecto y demás, que para este momento es bastante costoso. De esas viviendas sí se han construido algunas, pero de vivienda social, que es donde más demanda hay, no se ha construido nada, así que es una demanda muy, muy importante.

—¿Están gestionando otros proyectos habitacionales con el gobierno provincial?

Sí, estamos viendo si podemos completar como mínimo estas 52 viviendas, o ayudar a que se completen, porque realmente esa gente quedó con las manos vacías.

Sergio Massa, líder del Frente Renovador Massa estira la definición y su tropa acelera: el armado bonaerense detrás del operativo 2027

Hoy por hoy, la situación ya sabemos cómo es: no da para poder pensar en demasiadas cosas. Estamos trabajando en ese sentido, en la construcción política de un gobierno nacional que tenga en cuenta estas situaciones y que pueda aportar para que puedan realizarse. Hoy no tenemos esa expectativa porque no hay dinero.

—Bragado atravesó una situación hídrica muy compleja en 2025 y el escenario climático vuelve a encender alertas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el país estaría entrando en una fase muy fuerte de El Niño. ¿Cómo se prepara el municipio para afrontar un período de lluvias por encima de lo habitual?

Por ahora, con la colaboración del área de Hidráulica de la Provincia, tenemos trabajando cuatro retroexcavadoras en el distrito, que están abocadas a la limpieza de canales, tanto de la zona urbana como de todos los cuarteles, por los que el agua ingresa a Bragado y por los que sale de Bragado.

Y también estamos preparándonos para cualquier tipo de contingencia en la que haya vecinos, tanto de los cuarteles como de la ciudad cabecera, que sufran inundaciones.

Barenghi firmó el convenio de Provincia Leasing
Barenghi firmó un convenio para sumar maquinaria y contenedores.

Tenemos que tener preparado todo lo posible para poder evacuarlos y ayudarlos en el momento que sea necesario, si es que se da. Espero que no, pero estamos haciendo los trabajos para que esto no nos tome desprevenidos. Es todo lo que podemos hacer.

Después, no está el municipio en condiciones de hacer ninguna otra cosa y creo que las grandes obras, que está previsto que la Provincia realice, demandan mucho tiempo y no van a llegar para esta situación, si es que se da.

Nosotros el año pasado atravesamos una situación muy compleja, pero el distrito de Bragado no tuvo problemas de anegamiento en los cuarteles. Estuvo siempre todo habilitado para entrar y salir de todos los cuarteles, se pudo sacar toda la cosecha que se quiso sacar y hasta los tambos podían retirar la leche en forma diaria.

Todo gracias a un trabajo que se realizó con la red vial local y con la ayuda de la Provincia, que también envió maquinaria para poder hacerlo. Así que en esta ocasión esperamos poder también cumplir lo mejor que se pueda con las tareas que nos competen a nosotros.

Te puede interesar
Román Bouvier, intendente de Rojas (BA)

Entrevista GLP. “Siguen retaceando beneficios para los vecinos”: Bouvier reclamó a Nación y Provincia por salud y seguridad

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas23 de septiembre de 2026
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Rojas cuestionó a los gobiernos de Milei y Kicillof por los recortes que, según sostuvo, terminan absorbiendo los municipios. Afirmó que IOMA no le paga desde principios de año y que la comuna sostiene con tasas municipales un hospital casi siempre lleno, además de financiar gran parte del patrullaje.
Sergio Barenghi.

Entrevista GLP. Barenghi, sobre Kicillof: “No dejó lugar a dudas: allanó el camino y dijo lo que todos queríamos escuchar”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas21 de septiembre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado destacó las palabras del gobernador en el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro como una señal de avance hacia una proyección nacional, aunque aclaró que el espacio todavía atraviesa una etapa de construcción. También pidió ampliar la convocatoria a sectores no peronistas y reclamó mayor protagonismo para el interior bonaerense.
Juan Carlos Chalde

Entrevista GLP. Chalde destacó salud y viviendas entre las prioridades de su gestión en Dorrego y reclamó por la deuda de IOMA: “Tenemos varios meses por cobrar”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente repasó las políticas habitacionales y sanitarias desarrolladas en estos dos años y medio, detalló inversiones y proyectos en marcha, advirtió por pagos pendientes al hospital municipal y analizó el escenario económico local, con el agro como principal motor y dificultades en el comercio y la industria.
Julio Marini, intendente de Benito Juárez

ENTREVISTA GLP. Marini confía en la unidad del peronismo para “recuperar el gobierno nacional y salvar a los argentinos”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas15 de septiembre de 2026
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Benito Juárez detalló las gestiones realizadas ante el Ejecutivo bonaerense por obras, salud y tratamiento de residuos, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y cuestionó el recorte de fondos dispuesto por Javier Milei.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL