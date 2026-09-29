Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)

—Días atrás recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, para recorrer viviendas que habían quedado paralizadas. ¿Cómo avanza su terminación?

Sí, en lo que denominamos barrio Cáritas, porque fue un convenio que hizo Cáritas con el gobierno nacional, en ese momento el gobierno de Alberto Fernández, que permitió llevar adelante un plan de construcción de 52 viviendas.

Se hicieron todas las plateas en los lotes que cedió la municipalidad y se empezó a construir por autoconstrucción. Hay 18 viviendas que habían quedado ahí a medio terminar y habían quedado abandonadas. A partir de la asunción de Javier Milei, no vinieron más los fondos y quedó eso abandonado.

Así que yo le planteé a la ministra esta situación, la decepción de la gente que había trabajado ahí, que ya tenía el sueño de la casa propia medianamente garantizado y se lo dejaron a un costado. La ministra entendió la situación y nos dio la posibilidad de concluir estas primeras 18 viviendas, para las que hicimos un convenio, que se llama Completar, y ya están trabajando para terminarlas.

Barenghi y la ministra Batakis recorrieron el reinicio de las obras de viviendas en el barrio Cáritas.

Así que ella vino a visitarlas, vino a ver cómo estaba trabajando la gente, y también le hablé del resto, de las otras 32 viviendas que están en la platea. Tenemos que buscar la manera también de acompañar a esa gente a la que, en vez de una vivienda, le ha tocado un terreno, para que pueda también construir ahí.

—¿Qué magnitud tiene el déficit habitacional en Bragado?

Sí, en este momento es grande, porque hace muchos años que no se construyen viviendas de tipo social. Las viviendas tienen financiamiento, pero las hacen cooperativas, y la gente tiene que, en principio, comprar el terreno, comprar el proyecto y demás, que para este momento es bastante costoso. De esas viviendas sí se han construido algunas, pero de vivienda social, que es donde más demanda hay, no se ha construido nada, así que es una demanda muy, muy importante.

—¿Están gestionando otros proyectos habitacionales con el gobierno provincial?

Sí, estamos viendo si podemos completar como mínimo estas 52 viviendas, o ayudar a que se completen, porque realmente esa gente quedó con las manos vacías.

Hoy por hoy, la situación ya sabemos cómo es: no da para poder pensar en demasiadas cosas. Estamos trabajando en ese sentido, en la construcción política de un gobierno nacional que tenga en cuenta estas situaciones y que pueda aportar para que puedan realizarse. Hoy no tenemos esa expectativa porque no hay dinero.

—Bragado atravesó una situación hídrica muy compleja en 2025 y el escenario climático vuelve a encender alertas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, el país estaría entrando en una fase muy fuerte de El Niño. ¿Cómo se prepara el municipio para afrontar un período de lluvias por encima de lo habitual?

Por ahora, con la colaboración del área de Hidráulica de la Provincia, tenemos trabajando cuatro retroexcavadoras en el distrito, que están abocadas a la limpieza de canales, tanto de la zona urbana como de todos los cuarteles, por los que el agua ingresa a Bragado y por los que sale de Bragado.

Y también estamos preparándonos para cualquier tipo de contingencia en la que haya vecinos, tanto de los cuarteles como de la ciudad cabecera, que sufran inundaciones.

Barenghi firmó un convenio para sumar maquinaria y contenedores.

Tenemos que tener preparado todo lo posible para poder evacuarlos y ayudarlos en el momento que sea necesario, si es que se da. Espero que no, pero estamos haciendo los trabajos para que esto no nos tome desprevenidos. Es todo lo que podemos hacer.

Después, no está el municipio en condiciones de hacer ninguna otra cosa y creo que las grandes obras, que está previsto que la Provincia realice, demandan mucho tiempo y no van a llegar para esta situación, si es que se da.

Nosotros el año pasado atravesamos una situación muy compleja, pero el distrito de Bragado no tuvo problemas de anegamiento en los cuarteles. Estuvo siempre todo habilitado para entrar y salir de todos los cuarteles, se pudo sacar toda la cosecha que se quiso sacar y hasta los tambos podían retirar la leche en forma diaria.

Todo gracias a un trabajo que se realizó con la red vial local y con la ayuda de la Provincia, que también envió maquinaria para poder hacerlo. Así que en esta ocasión esperamos poder también cumplir lo mejor que se pueda con las tareas que nos competen a nosotros.