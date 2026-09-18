Entrevista GLP. Chalde destacó salud y viviendas entre las prioridades de su gestión en Dorrego y reclamó por la deuda de IOMA: “Tenemos varios meses por cobrar”
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2026Pamela Orellana
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente repasó las políticas habitacionales y sanitarias desarrolladas en estos dos años y medio, detalló inversiones y proyectos en marcha, advirtió por pagos pendientes al hospital municipal y analizó el escenario económico local, con el agro como principal motor y dificultades en el comercio y la industria.
Juan Carlos Chalde, intendente de Coronel Dorrego
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