—Intendente, en junio cumplió dos años y medio de gestión y presentó un balance que incluyó viviendas, escrituras, educación, salud y obras. Si tuviera que elegir tres logros que hayan tenido mayor impacto en la vida de los vecinos durante este período, ¿cuáles señalaría?

Señalaría el plan de viviendas, que ha funcionado y está funcionando muy bien, logrando muchas soluciones habitacionales para nuestro distrito. Y el plan de viviendas incluye la construcción que hemos hecho con fondos del Instituto de la Vivienda, con fondos de la Caja de Policías de la Provincia de Buenos Aires, y la novedad o lo destacable es que es con fondos municipales también, en dos modalidades: casas hechas en terreno propio del municipio que luego se adjudican mediante un sorteo y casas hechas en terrenos que son propiedad de los beneficiarios, que es otra de las modalidades que tiene el plan de viviendas municipal, de las cuales ya llevamos entregadas nueve y tenemos en este momento cinco en ejecución, más otras tres en perspectiva para empezar en el mes de noviembre.

Desde ese lugar hemos logrado resultados importantes y a eso le sumamos un plan de mejoramiento de viviendas, que son préstamos que da el municipio a quien ya tiene su casa y necesita arreglarla, mejorarla o terminar alguna habitación. Y, por último, dentro de lo que es este rubro, la regularización dominial, es decir, gestionar las escrituras.

Acompañamos mucho a nuestros vecinos en que regularicen porque consideramos que es muy importante para la seguridad de la familia, para la seguridad patrimonial, para su organización, para sus futuros planes. Así que el rubro viviendas es uno de los que señalo con todas estas variantes como muy importante.

Después, el de salud, que es otra de las prioridades que nos hemos fijado dentro de estos años de gobierno, también porque la salud pública ocupa en Coronel Dorrego, en el distrito, un lugar muy importante en el total de las prestaciones de salud. Entonces, tener calidad en esas prestaciones, tanto en el hospital municipal, en la unidad sanitaria de Oriente, El Perdido, Marisol, Aparicio, San Román, más las salas de primeros auxilios que tenemos dentro de la ciudad, que son otras dos, es muy importante para todos nuestros vecinos.

Ahí hemos hecho inversiones en tecnología, como fue un gran salto de calidad, que fue la compra del tomógrafo. Tenemos un proyecto que nos está llevando su tiempo, porque es un año de muchas dificultades económicas, pero que lo tenemos avanzado, que es un centro de tratamiento para pacientes oncológicos.

Y la otra inversión es en recursos humanos, que es fundamental para una buena prestación. Así que también salud lo destaco como uno de nuestros objetivos y estoy satisfecho por los logros, aunque siempre muy, muy preocupado, porque la demanda crece y nuestros recursos no llegan a cubrir todo lo que la gente demanda.

Justamente en el día de hoy, viernes, una representación del Foro de Intendentes Radicales se va a reunir con el gobernador Axel Kicillof, y dentro de los temas principales de la reunión está el de buscar regularizar las deudas que IOMA mantiene con cada uno de nuestros hospitales municipales. Es un tema muy importante, porque es un dinero que deberíamos tener y no lo tenemos.

Chalde entregó un vehículo para el traslado de profesionales de la salud.

—En ese sentido, ¿la deuda de IOMA tensiona la relación con la Provincia en materia de salud?

Sí, es uno de los puntos en los que continuamente estamos reclamando y solicitando. Tenemos diálogo, pero no logramos avanzar. Por ejemplo, el caso de IOMA es el más difícil de todos, porque se acumulan las prestaciones.

Nosotros somos un hospital adherido al sistema SAMO, entonces facturamos cuando nos autorizan a facturar. Tuvimos suspendida la facturación durante varios meses. Suspender la facturación es suspender el cobro.

Ahora tenemos varios meses por cobrar, entonces es muy importante que eso mejore. Es muy necesario porque nosotros a nuestros vecinos que van a atenderse no les podemos decir que les vamos a dar un turno para dentro de seis meses. Las atenciones tienen que ser inmediatas porque es salud. Es un tema difícil.

—Intendente, Dorrego tiene una fuerte actividad agropecuaria. ¿Cómo está hoy el sector productivo del distrito y qué impacto tiene el escenario económico nacional sobre los productores, los comercios y el empleo?

El sector agropecuario efectivamente es muy importante en nuestro distrito. Es el motor de nuestra economía, claramente. Lo ha sido, lo es actualmente y lo va a seguir siendo en el futuro.

El año pasado lo que fue la cosecha fina fue una buena cosecha. Eso inyectó un movimiento que a Coronel Dorrego, a todo el distrito, le ha hecho muy bien. No tanto la gruesa: no fue tan buena, fue mucho más dispar; en algunos casos, directamente mala.

Está bien posicionada la ganadería, está en un buen momento; eso también aporta una buena inyección de movimiento económico. Y, a su vez, la olivicultura, que es lo que nos distingue a nivel provincial y nacional, que también genera movimiento, trabajo, mano de obra, y también aporta a nuestra economía.

Eso, todo lo que proviene del campo, nos hace paliar un poco las dificultades que se ven en el sector comercial y en el sector industrial. Todo lo que es comercio de venta de productos de consumo masivo, claramente está pasando una situación difícil, con mucha disminución de ventas y, por lo tanto, se producen algunos cierres de comercios o se produce alguna disminución del empleo.