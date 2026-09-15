ENTREVISTA GLP. Marini confía en la unidad del peronismo para “recuperar el gobierno nacional y salvar a los argentinos”

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Benito Juárez detalló las gestiones realizadas ante el Ejecutivo bonaerense por obras, salud y tratamiento de residuos, respaldó una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y cuestionó el recorte de fondos dispuesto por Javier Milei.
Videos - Entrevistas15 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Julio Marini, intendente de Benito Juárez (BA)

—Julio, aprovechó su visita a La Plata por el Congreso Productivo Bonaerense para realizar gestiones vinculadas con áreas como Salud y Ambiente. ¿Cómo avanza esa articulación con el Ejecutivo bonaerense?

Nosotros tenemos la posibilidad de llegar a todos los ministros y, por ejemplo, con Gabriel Katopodis hemos estado reunidos por este fenómeno de El Niño. El Gobierno de la Provincia ha hecho una inversión muy importante para afrontar esta situación. Estamos permanentemente en contacto, informados y trabajando sobre el tema.

Y después también hemos estado trabajando con la gente de Ambiente. Tenemos un trabajo que hemos realizado para sanear todo lo que es el basural a cielo abierto. En ese sentido, nos han dado una mano terrible. Hemos hecho celdas en lo que es la planta de reciclaje. Hemos ordenado muy bien ese lugar.

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Y también tenemos permanente contacto con el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que siempre nos está dando una mano: nos ha dado una ambulancia, nos gira medicamentos, nos asesora. Y ahora estamos trabajando con un tema que queremos instalar, que es un horno para los residuos patogénicos. Es un tema sobre el que nos estamos asesorando con Ambiente y con el Ministerio de Salud.

Y en todas las áreas tenemos las puertas abiertas. En Producción, en Asuntos Agrarios, con Javier Rodríguez, nos atienden bien, nos dan respuesta. Y estamos asfaltando también con Gabriel Katopodis en Juárez, haciendo cuadras de asfalto.

—En un escenario en el que el peronismo bonaerense busca construir o reconstruir una propuesta frente al gobierno de Javier Milei, ¿qué debería ofrecer desde los municipios para volver a representar, por ejemplo, a los sectores productivos de los que hablábamos anteriormente y que hoy están desencantados?

Estoy convencido de que podríamos llegar a hacer una excelente gestión de gobierno, llevando y acompañando a Axel Kicillof como candidato a presidente.

Marini recibió al gobernador en Benito Juárez
El intendente Marini recibió al gobernador Kicillof en Benito Juárez.

Tiene muy claro el tema, pero, con un gobierno nacional que realmente le ha cortado todas las posibilidades, no le gira los fondos —más de 24 billones de pesos que le están debiendo—, se podría hacer mucho más. De hecho, se está haciendo mucho, pero se podría hacer mucho más.

Y seguramente tiene un buen plan para gobernar este país a partir del año que viene, después de las elecciones. Está en la gente que en la urna acompañe con el voto a nuestro candidato, que es Axel Kicillof.

En el peronismo, yo creo que son suficientemente inteligentes los dirigentes nuestros y seguramente se va a llegar a un acuerdo, a una unidad, que falta cerrar definitivamente. Seguramente vamos a poder recuperar el gobierno nacional y, de ahí, vamos a tener, con un gobernador peronista, una provincia que realmente pueda crecer, en la que la gente pueda tener trabajo y a los comerciantes les vaya bien.

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Yo de eso estoy convencido, por eso estoy desde el primer momento acompañándolo a Axel. Antes de ser gobernador ya tenía contacto con él y siempre teníamos reuniones con Carlos Bianco y con él. Esperemos que la gente se dé cuenta de que este gobierno está destruyendo todo y de que les está haciendo un daño muy grande a los argentinos y, por ende, a nosotros en la provincia de Buenos Aires.

—Entonces, Julio, ¿confía en que el peronismo alcanzará la unidad?

Yo estoy convencido de que vamos a llegar a tener la unidad en el peronismo para salvar a los argentinos, porque realmente han perjudicado a todos: a los comerciantes, a los jubilados, a las universidades, a todos los trabajadores. Están regalando los recursos naturales, están en una sintonía que realmente no es la que pensamos los peronistas.

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