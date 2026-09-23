Entrevista GLP. “Siguen retaceando beneficios para los vecinos”: Bouvier reclamó a Nación y Provincia por salud y seguridad
Videos - Entrevistas23 de septiembre de 2026Pamela Orellana
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Rojas cuestionó a los gobiernos de Milei y Kicillof por los recortes que, según sostuvo, terminan absorbiendo los municipios. Afirmó que IOMA no le paga desde principios de año y que la comuna sostiene con tasas municipales un hospital casi siempre lleno, además de financiar gran parte del patrullaje.
Román Bouvier, intendente de Rojas (BA)
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