—El Hospital Municipal de Rojas obtuvo recientemente su habilitación definitiva. ¿Qué implica para el distrito?

Así es, hace dos meses más o menos conseguimos la habilitación definitiva, algo que veníamos gestionando desde hace un largo tiempo. Eso nos posiciona con más fortaleza hacia adelante y, como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, seguimos mejorando la infraestructura. Estamos trabajando en el Shock Room nuevo, así que se va remodelando toda esa parte.

Recorrimos el inicio de las obras y estamos terminando la nueva sala de parto, que va a empezar a funcionar en los próximos días, con un sillón de parto respetado que nos dona la gente del Rotary Club. Seguimos mejorando la infraestructura hospitalaria y pensando también en hacer obras que mejoren la infraestructura de los CAP (Centro de Atención Primaria) de la ciudad.

Así que estoy muy contento de poder seguir avanzando en el sistema público de salud, que hoy es el único efector de la ciudad y por el que pasan todos los días vecinos y vecinas de Rojas. El sábado estuve recorriendo y charlando con gente en las habitaciones.

Me alegró escuchar de los vecinos que están muy bien atendidos, que realmente no les falta nada. Y no es más ni menos que un hospital municipal que se banca con las tasas municipales que cobramos y que se fortalece con el trabajo día a día.

—Este año dijiste que el hospital estaba colapsado por la demanda de atención. ¿Cómo evolucionó esa situación?

El sábado se habían liberado varias camas, pero estuvo o está lleno prácticamente todos los días. Ahora empezó a aflojar un poquito el frío y eso ha hecho que se liberaran algunas camas, pero estuvo prácticamente lleno todo el año.

Vimos el incremento en pleno invierno con las enfermedades respiratorias: no teníamos camas para rotar. Prácticamente estuvo lleno todos los días, así que por ahí había que poner gente en maternidad, rotando, pero sí, la sala de internación estuvo llena desde el comienzo del año prácticamente.

—Días atrás, el Foro de Intendentes Radicales le pidió al gobernador Axel Kicillof que actualice los convenios con IOMA. Los municipios sostienen que los valores quedaron retrasados frente al aumento de los costos. ¿Rojas enfrenta el mismo problema?

El mismo problema. No nos pagan desde principios de año; creo que el último pago que hizo IOMA fue en enero. A nosotros nos descuentan de la coparticipación: los primeros días hábiles de cada mes nos retienen los aportes al IPS y a IOMA, y la obra social nos debe pagos desde hace ocho meses prácticamente.

Así que estuvimos reclamando no solo el pago sino también la actualización de los montos, que han quedado muy desfasados respecto de los nomencladores. Hay un compromiso del gobierno provincial de trabajar en eso, que ya habían asumido hace bastante tiempo, pero necesitamos que lo hagan porque los municipios nos hemos puesto en la primera línea del frente de batalla.

Eso hace que tengamos que multiplicar los recursos, que ya son escasos, porque tanto el Estado nacional como el provincial han retaceado y siguen retaceando beneficios para los vecinos. Somos los municipios los que absorbemos y amortiguamos los recortes que hacen los otros niveles del Estado.

—El Foro también planteó ante Kicillof la necesidad de revisar los convenios y el esquema de patrullaje para utilizar mejor los recursos. ¿Rojas necesita modificar su esquema de prevención?

Toco madera, realmente estamos bastante bien en la cuestión de seguridad porque hemos tomado la decisión, desde el inicio, de aportar combustible, arreglar patrulleros y pagar cubiertas y comida: todo lo que uno pueda imaginar para que funcione la policía. Además, el centro de monitoreo es municipal; sumamos cámaras y personal, y lo banca el municipio.

Si nosotros contáramos solo con el dinero que manda la Provincia para el combustible, realmente sería irrisorio. Entonces, el municipio hoy, así como banca la salud, banca gran parte del sistema de seguridad, porque, si no, los patrulleros darían dos vueltas a la manzana por día y se agotaría la inversión de la Provincia.

Por eso también lo planteamos: los municipios venimos haciéndonos cargo de la seguridad, de la educación y de la salud.

Es muy fácil pasar la motosierra y cortar cosas cuando tenés intendentes que abajo están sosteniendo y conteniendo la cuestión social, porque es en salud, en educación, en seguridad, en patrullaje rural y en asistencia social.

Los jubilados que no llegan a fin de mes también vienen a golpear la puerta para demandar una bolsa de mercadería, y esas personas a las que les sacaron la prótesis o los remedios van para el hospital.

Hoy somos los amortiguadores del impacto social y somos los únicos que damos la cara en la calle todos los días, conteniendo y escuchando a los vecinos. Así que en estos momentos creo que es donde se destaca el rol de los intendentes en cada uno de los 135 municipios de la provincia y a lo largo y a lo ancho del país.

Porque somos los únicos, al menos en el interior, que salimos y nos cruzamos con los vecinos en la plaza, en la cancha de fútbol, en el hospital; los únicos que escuchamos y tratamos de resolver, aun en tiempos de crisis, cuando nos retacean cada vez más recursos. Nosotros le ponemos el cuerpo a la situación: estamos, escuchamos y contenemos a los vecinos.