Curutchet recorrió las obras reactivadas de la Ruta 40 en Marcos Paz

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, recorrió el reinicio de las obras en la Ruta 40 y destacó las gestiones realizadas con la Provincia para retomar los trabajos. A través de sus redes sociales, señaló que el objetivo es finalizar la intervención en el distrito y avanzar también con el tramo de Merlo para mejorar la conexión entre ambos municipios.

“Recorrimos el reinicio de los trabajos en la Ruta 40, una obra que venimos gestionando con la Provincia porque sabemos lo importante que es para Marcos Paz”, expresó el jefe comunal.

Curutchet también planteó avanzar con la última etapa del entubado del canal Rivadavia Sur. Al referirse a esa intervención y a la obra vial, remarcó el financiamiento bonaerense: “Son dos grandes obras de infraestructura que financia la Provincia y que transforman nuestra ciudad”.

En el caso de la Ruta 40, el intendente vinculó la continuidad de los trabajos con la necesidad de completar la conexión hacia Merlo. Su planteo abarca tanto la finalización de la obra en Marcos Paz como el avance del tramo correspondiente al distrito vecino.

“Vamos a seguir trabajando para finalizar la Ruta 40 en Marcos Paz y para que también avance el tramo de Merlo”, sostuvo. Según explicó, completar esa conexión permitirá mejorar la conectividad y la circulación de los vecinos y vecinas.