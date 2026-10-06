Salto refuerza el apoyo al sector productivo y avanza con una obra pluvial clave

La Municipalidad de Salto avanza en dos líneas de trabajo que apuntan a fortalecer tanto la actividad económica como la infraestructura de la ciudad. Por un lado, presentó junto a COPRET una agenda de asistencia y capacitación para empresas, trabajadores, comercios y emprendedores. Por otro, comenzaron los primeros trabajos del nuevo sistema de desagües pluviales.

Ambas iniciativas buscan dar respuesta a problemáticas concretas: el sostenimiento de la actividad productiva y del empleo, y la necesidad de mejorar el escurrimiento del agua en sectores afectados por anegamientos.

Asesorías y consultorías gratuitas para empresas

En una reunión con representantes del sector productivo local, COPRET presentó distintas herramientas de acompañamiento destinadas a empresas de Salto.

Entre las propuestas se incluyen asesorías técnicas gratuitas y consultorías a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional.

La intención es que las firmas puedan acceder a conocimientos y herramientas sin costo para mejorar procesos y fortalecer su funcionamiento.

Una diplomatura para pymes

La agenda también contempla una Diplomatura en Gestión de la Calidad orientada a pequeñas y medianas empresas.

A esto se sumarán capacitaciones destinadas tanto a compañías como a trabajadores.

El objetivo es ampliar las posibilidades de formación y generar herramientas que puedan trasladarse de manera directa a la actividad productiva.

“Sabemos que el momento es difícil”

Desde el Municipio pusieron el foco en la situación que atraviesan distintos sectores económicos.

“Sabemos que el momento es difícil. Por eso, acompañar a las empresas, a los trabajadores, a los comercios y a los emprendedores es la forma de seguir sosteniendo los puestos de trabajo en Salto”, señalaron.

La propuesta apunta a sostener la actividad mediante una articulación entre el sector público, el privado y el ámbito académico.

Articulación para producir y crecer

El esquema de trabajo busca vincular capacitación, asistencia técnica y desarrollo productivo.

Desde la gestión local remarcaron la importancia de construir una agenda conjunta que permita acompañar a quienes generan actividad y empleo en el distrito.

“Seguimos trabajando juntos, articulando el sector público y privado a través de una propuesta académica para que Salto pueda seguir produciendo y creciendo”, expresaron.

Comenzó la colocación de los primeros conductos

En paralelo, el Municipio informó avances en el nuevo sistema de desagües pluviales.

A dos semanas del anuncio oficial, ya comenzó la colocación de los primeros conductos que formarán parte de la nueva red.

La obra busca generar una infraestructura capaz de mejorar el escurrimiento del agua y reducir los problemas de anegamiento.

Una inversión cercana a los $3.200 millones

El proyecto contempla una inversión próxima a los $3.200 millones y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

La traza se extenderá desde la ribera del río Salto hacia la avenida Virginia Gemme.

Desde allí continuará hasta las inmediaciones del Corralón de Pérez.

Una obra para distintos barrios

Según lo informado, el nuevo sistema permitirá mejorar el escurrimiento en extensos sectores de la ciudad.

Entre las zonas beneficiadas se encuentran los barrios 40 Viviendas, 63 Viviendas, Zona Costanera, Nuevo Salto y las adyacencias del barrio Alao.

La intervención apunta a reducir los efectos de acumulación de agua que afectan a familias de esos sectores.

Infraestructura para reducir anegamientos

La instalación de los conductos representa el inicio de una obra pensada para mejorar el funcionamiento hidráulico urbano.

El objetivo es contar con una red más eficiente y capaz de responder ante episodios de lluvias intensas.

La ejecución demandará un año de trabajo y avanzará por etapas a lo largo de la traza prevista.