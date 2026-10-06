Chacabuco acordó nuevas subas salariales y bonos para los trabajadores municipales

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó el cierre de las paritarias municipales y anunció un acuerdo con los dos gremios que contempla nuevos incrementos salariales y el pago de tres bonos extraordinarios para los trabajadores.

Un 4% de aumento en octubre

El primer punto del acuerdo establece un incremento salarial remunerativo del 4% para octubre de 2026.

La suba será calculada sobre el salario básico correspondiente a julio de este año.

A esto se sumará un bono no remunerativo de $100.000, que será abonado con el sueldo de octubre entre el 16 y el 20 del mismo mes.

Nueva suba en noviembre

Para noviembre de 2026, el acuerdo contempla otro incremento salarial remunerativo.

En este caso, será del 3,5% y se calculará sobre el salario básico de octubre.

De esta manera, el esquema prevé una actualización escalonada durante los próximos meses.

Enero llegará con aumento y bono

En enero de 2027 se aplicará un incremento salarial no remunerativo del 3,5%, calculado sobre el básico de noviembre de 2026.

También se otorgará un bono no remunerativo de $50.000.

Ese adicional será abonado junto con el sueldo de enero, entre el 18 y el 22 del mes.

Otro 3,5% en febrero

El acuerdo también establece un incremento no remunerativo del 3,5% para febrero de 2027.

La base de cálculo volverá a ser el salario básico correspondiente a noviembre de 2026.

Este esquema forma parte de la negociación cerrada entre el Ejecutivo y los representantes gremiales.

Tercer bono en marzo

Para marzo de 2027 se acordó un tercer bono no remunerativo de $50.000.

El pago está previsto entre el 15 y el 19 de marzo.

De esta manera, el acuerdo contempla un bono de $100.000 en octubre y otros dos de $50.000 en enero y marzo.

Qué pasará con las sumas no remunerativas

El acta firmada establece que los aumentos no remunerativos previstos para enero y febrero, así como los tres bonos, no alcanzarán al personal de planta superior.

La suma no remunerativa de enero será incorporada como incremento salarial remunerativo en marzo de 2027.

Ese porcentaje será calculado sobre el salario correspondiente a noviembre de 2026.

La incorporación de febrero quedará condicionada

En el caso del 3,5% no remunerativo previsto para febrero, su incorporación como suma remunerativa en abril de 2027 quedará sujeta a la disponibilidad de recursos municipales.

Según lo acordado, se tendrán en cuenta especialmente los ingresos propios y los fondos coparticipables que reciba el Municipio.

Paritarias volverán a abrirse en abril

Otro de los puntos centrales del acuerdo es la reapertura de la negociación salarial.

El Ejecutivo y los gremios establecieron que las paritarias volverán a discutirse en abril de 2027.

La intención es revisar el escenario económico y financiero antes de definir los próximos pasos.

Participación de funcionarios y gremios

Por parte del Municipio acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Javier Estévez; la secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; la subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti; el contador municipal, Osvaldo Mancuso; y el asesor Legal y Técnico, Matías Sassoni.

En representación de ATE participaron Horacio Calarco, Rosana Senatore, Fredy Veleche y Jerónimo Sabas Torres.

Por el Sindicato de Trabajadores Municipales estuvieron Ángel Olivetto, Alejandro Nicodemo y Carolina Terreri.