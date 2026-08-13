Entrevista GLP. “Es fácil quejarse; lo difícil es comprometerse”: Salomón apeló a una mayor participación ciudadana en el desarrollo de Saladillo

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente reivindicó el esfuerzo de quienes hicieron posible la ciudad actual y sostuvo que el legado para las próximas generaciones debe construirse mediante el trabajo conjunto de vecinos e instituciones. También defendió el proyecto de una universidad local y destacó la estructura del CEUS en La Plata, con capacidad para alojar a 140 estudiantes.
Videos - Entrevistas13 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

José Luis Salomón, intendente de Saladillo (BA)

—Intendente, ¿el proyecto de crear la Universidad de Saladillo quedó pendiente por razones políticas?

Totalmente, pero creo que sembramos la semilla. Algún día se va a lograr. Creo que es muy difícil rechazar esta cuestión por varios motivos. Primero, por una cuestión geográfica: nosotros estamos en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires y no tenemos una universidad cerca; la más próxima está a 180 o 200 kilómetros.

Entonces, es imposible que alguien tenga la oportunidad de estudiar si no cuenta con una propuesta cercana que elimine las barreras económicas y etarias. Alguien que trabaja no puede viajar todos los días para estudiar una carrera. Me parece que hay cuestiones que, en algún momento, se van a reconocer públicamente: no es un proyecto caprichoso.

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Tenemos 140 becas y una enorme estructura de servicio en el CEUS —el Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo—, en La Plata. Según dicen, es uno de los centros más grandes del país; de la provincia, seguro, porque está demostrado. Que también sea uno de los más grandes del país no lo tengo estadísticamente comprobado. Pero contar con tres edificios y dos casas, que además sean propiedad del municipio y estén habilitados para 140 alumnos, no es común.

Y eso es toda una historia de trabajo y esfuerzo de la comunidad. La cena de aniversario la organiza el CEUS y este año convocó a mil personas, como ocurre todos los años, con el objetivo de generar el apoyo y el acompañamiento de los vecinos. Esto demuestra la importancia y la trascendencia que tiene el estudio universitario para el desarrollo de Saladillo, así como para favorecer futuras radicaciones industriales y el crecimiento de nuestra comunidad.

Me parece que la universidad es un hecho que, en algún momento, se va a concretar. Tal vez pase un poco más de tiempo, pero se va a concretar.

—Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Saladillo en este nuevo aniversario, cuando la ciudad cumple 163 años?

Lo que dije en el acto que hicimos acá, en nuestra plaza principal: el Saladillo que heredamos y que vivimos hoy demandó muchísimo esfuerzo de mucha gente que ya no está y que ya no puede compartir sus beneficios. Eso nos enorgullece. El trabajo de hoy es el beneficio del futuro. Nuestro legado lo tenemos que construir hoy.

A veces es fácil renegar, quejarse o manifestarse en las redes en contra de todo. Lo difícil es comprometerse. Y creo que, si queremos hacer grande a Saladillo, necesitamos el compromiso de muchos, no solamente el del intendente, el del grupo que lo acompaña o el de la política. El compromiso es de todos: institucional, laboral, educativo, industrial y comercial.

Es el compromiso de mucha gente el que permite construir un Saladillo digno para las próximas generaciones. Para lograrlo, tenemos que enfrentar los problemas todos los días. No hay una situación perfecta para nadie, y menos para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Gobernar una ciudad así es difícil y complejo porque nos enfrentamos todos los días a limitaciones y a una enorme escasez de acciones públicas, lo que dificulta nuestra tarea.

Pero creo que quienes tenemos responsabilidad pública debemos motivar y entusiasmar a la comunidad para enfrentar la realidad. No es ningún secreto que, como país, nos toca convivir con momentos difíciles. Me parece que enfrentamos esa realidad todos los días.

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