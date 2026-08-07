—Este año, hasta el momento, la Cámara de Diputados tuvo muy pocas sesiones. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del recinto y qué factores cree que explican este bajo nivel de actividad legislativa?

En la Legislatura se han dado, de acuerdo a la corta experiencia que tengo yo, muchas discusiones que tienen que ver con las formaciones dentro de los distintos sectores de la política, de los equipos, de los legisladores, que van a encarar una etapa bastante trascendental.

No lo digo solamente por el hecho de que en 2027 vamos a entrar en un año de campaña, sino porque en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se vienen dando ciclos muy cortos de lo que viene pasando, y esto amerita estar muy preparados, muy bien formados y tener discusiones en un tiempo récord de cosas que afectan, y mucho, a los bonaerenses en este caso.

Se dio esta particularidad de que había que conformar esos equipos que estén al pie del cañón para defender sus causas, y entran las discusiones que se han hecho de público conocimiento y a la luz de todos los bonaerenses de lo que ha pasado dentro del peronismo, por ejemplo, pero también han pasado en otros espacios.

Entender la nueva realidad y defender lo que entendemos que son las acciones para defender los derechos de los bonaerenses y para contrastar lo que propone la Nación requiere de un equipo sólido, con unanimidad en las convicciones, ideología, en la referencia política.

Yo hablo desde el MDF: tenemos la referencia en Axel Kicillof. Las herramientas son para que el gobernador, ante una situación como esta tan dinámica, tan variable, tan inestable, pueda ir sobrellevando lo que la realidad lo desafía, se le presenta.

Fue muy importante el armado porque, lejos de estar inactivos, cada uno desde su lugar ha aportado lo que se necesita para salir a la cancha con una buena conformación y con la idea muy clara de qué es lo que tenemos que hacer en el momento de entrar en la disputa parlamentaria.

Se debió a esto el hecho de que haya habido pocas sesiones, aunque hay mucho trabajo, hay mucho por hacer y para lo que se viene, en una Argentina tan variable, con un ritmo muy vertiginoso, tenemos que estar muy atentos, muy hábiles y siempre anticipados a cómo se nos van a presentar algunas ideas del gobierno nacional para que podamos defender, por sobre todas las cosas, la calidad de vida de los bonaerenses.

—Por último, usted fue uno de los diputados que más defendió la necesidad de otorgar mayor disponibilidad de fondos a los municipios. Como exintendente, ¿qué consecuencias concretas está teniendo la caída de la coparticipación en las administraciones locales?

Lamentablemente, en la Legislatura se estuvo muy distante de la realidad de los municipios, que son la primera ventanilla de los vecinos y vecinas de cada distrito, que están para dar respuesta a quienes no la encuentran en la economía, en la política planteada por el gobierno nacional, en cómo los desafía la realidad.

Los intendentes son los que acompañan, aun cuando la gente de repente va a votar y elige otra cosa distinta a lo que nosotros proponemos. La gente siempre está familiarizada con el intendente y es a él a quien recurre cuando necesita que se le tienda una mano, siendo que debería ser un derecho satisfecho.

Pero, en la realidad que vivimos, somos los municipios los que tenemos que salir a dar una mano: a aquel que perdió su trabajo y de repente ya no tiene más su cobertura de salud, a aquel que ya no recibe ningún servicio, ni medicamento, ni tratamiento, o lo que fuere, o interviniendo en la seguridad, en la educación, con fondos municipales para poder llevar adelante con calidad la infraestructura, las actividades necesarias para que esto se produzca, con las herramientas mismas, combustible, insumos, lo que sea.

La Legislatura estuvo muy apartada de la realidad, estuvo muy lejos de la gente en ese sentido. No se entendió. Los municipios no hemos recibido ese fondo de emergencia de libre disponibilidad para poder atender, entre otras cuestiones que ya pasaron, que en muchos distritos lo hemos hecho con alguna herramienta financiera que hemos tenido que gestionar con el gobierno provincial.

No es el caso de Exaltación de la Cruz, pero hubo municipios que tuvieron que pagar con alguna cuota, o no pudieron resolver el pago de los aguinaldos o de los sueldos, y veo con mucha preocupación lo que pasará de acá en adelante.