Entrevista GLP. Diego Nanni: “En tiempos tan vertiginosos, tenemos que estar preparados para defender la calidad de vida de los bonaerenses”

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado de Fuerza Patria explicó la demora que implicó la conformación de los equipos legislativos y aseguró que, pese a las pocas sesiones realizadas, los bloques no estuvieron inactivos. Además, reivindicó el liderazgo de Axel Kicillof, cuestionó la falta de asistencia a los municipios y advirtió por las dificultades que enfrentan las comunas ante la caída de recursos.
Videos - Entrevistas07 de agosto de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Diego Nanni, diputado de Fuerza Patria (BA)

—Este año, hasta el momento, la Cámara de Diputados tuvo muy pocas sesiones. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del recinto y qué factores cree que explican este bajo nivel de actividad legislativa?

En la Legislatura se han dado, de acuerdo a la corta experiencia que tengo yo, muchas discusiones que tienen que ver con las formaciones dentro de los distintos sectores de la política, de los equipos, de los legisladores, que van a encarar una etapa bastante trascendental.

No lo digo solamente por el hecho de que en 2027 vamos a entrar en un año de campaña, sino porque en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires se vienen dando ciclos muy cortos de lo que viene pasando, y esto amerita estar muy preparados, muy bien formados y tener discusiones en un tiempo récord de cosas que afectan, y mucho, a los bonaerenses en este caso.

Se dio esta particularidad de que había que conformar esos equipos que estén al pie del cañón para defender sus causas, y entran las discusiones que se han hecho de público conocimiento y a la luz de todos los bonaerenses de lo que ha pasado dentro del peronismo, por ejemplo, pero también han pasado en otros espacios.

UniversidadesUniversidades vuelven al paro: qué reclaman los gremios y por qué el Gobierno los cuestiona

Entender la nueva realidad y defender lo que entendemos que son las acciones para defender los derechos de los bonaerenses y para contrastar lo que propone la Nación requiere de un equipo sólido, con unanimidad en las convicciones, ideología, en la referencia política.

Yo hablo desde el MDF: tenemos la referencia en Axel Kicillof. Las herramientas son para que el gobernador, ante una situación como esta tan dinámica, tan variable, tan inestable, pueda ir sobrellevando lo que la realidad lo desafía, se le presenta.

Fue muy importante el armado porque, lejos de estar inactivos, cada uno desde su lugar ha aportado lo que se necesita para salir a la cancha con una buena conformación y con la idea muy clara de qué es lo que tenemos que hacer en el momento de entrar en la disputa parlamentaria.

Se debió a esto el hecho de que haya habido pocas sesiones, aunque hay mucho trabajo, hay mucho por hacer y para lo que se viene, en una Argentina tan variable, con un ritmo muy vertiginoso, tenemos que estar muy atentos, muy hábiles y siempre anticipados a cómo se nos van a presentar algunas ideas del gobierno nacional para que podamos defender, por sobre todas las cosas, la calidad de vida de los bonaerenses.

—Por último, usted fue uno de los diputados que más defendió la necesidad de otorgar mayor disponibilidad de fondos a los municipios. Como exintendente, ¿qué consecuencias concretas está teniendo la caída de la coparticipación en las administraciones locales?

Lamentablemente, en la Legislatura se estuvo muy distante de la realidad de los municipios, que son la primera ventanilla de los vecinos y vecinas de cada distrito, que están para dar respuesta a quienes no la encuentran en la economía, en la política planteada por el gobierno nacional, en cómo los desafía la realidad.

Los intendentes son los que acompañan, aun cuando la gente de repente va a votar y elige otra cosa distinta a lo que nosotros proponemos. La gente siempre está familiarizada con el intendente y es a él a quien recurre cuando necesita que se le tienda una mano, siendo que debería ser un derecho satisfecho.

Pero, en la realidad que vivimos, somos los municipios los que tenemos que salir a dar una mano: a aquel que perdió su trabajo y de repente ya no tiene más su cobertura de salud, a aquel que ya no recibe ningún servicio, ni medicamento, ni tratamiento, o lo que fuere, o interviniendo en la seguridad, en la educación, con fondos municipales para poder llevar adelante con calidad la infraestructura, las actividades necesarias para que esto se produzca, con las herramientas mismas, combustible, insumos, lo que sea.

La Legislatura estuvo muy apartada de la realidad, estuvo muy lejos de la gente en ese sentido. No se entendió. Los municipios no hemos recibido ese fondo de emergencia de libre disponibilidad para poder atender, entre otras cuestiones que ya pasaron, que en muchos distritos lo hemos hecho con alguna herramienta financiera que hemos tenido que gestionar con el gobierno provincial.

No es el caso de Exaltación de la Cruz, pero hubo municipios que tuvieron que pagar con alguna cuota, o no pudieron resolver el pago de los aguinaldos o de los sueldos, y veo con mucha preocupación lo que pasará de acá en adelante.

Te puede interesar
José Luis Salomón, intendente de Saladillo (BA)

Entrevista GLP. Salomón repasó los avances de Saladillo en obras, educación y desarrollo urbano: “Mi intención siempre es dejar un municipio previsible”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas06 de agosto de 2026
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente analizó el presente del distrito a 163 años de su fundación, valoró la participación de la comunidad y detalló hitos de sus once años de gestión, como las becas universitarias, el fortalecimiento de los centros regionales, el recambio lumínico, el reequipamiento comunal y la renovación de la plaza principal.
Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz

Entrevista GLP. Curutchet y la gestión de Marcos Paz entre lo ideal y lo posible: “Lo que no podemos es no hacer nada”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas05 de agosto de 2026
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente explicó cómo busca sostener la actividad local en un escenario social adverso y valoró que el distrito albergara la audiencia pública por AMBA I, una iniciativa de transporte eléctrico que podría movilizar hasta 700 millones de dólares y beneficiar al país y a la Provincia.
Julio Marini

Entrevista GLP. “Hay que dejar que el electorado elija”: Marini defendió las reelecciones indefinidas y no descartó otro mandato en Benito Juárez

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas04 de agosto de 2026
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente sostuvo que los vecinos deben poder decidir la continuidad de sus autoridades y dejó para el año próximo cualquier definición personal. Además, analizó la caída de la recaudación, explicó que la coparticipación representa el 70% del presupuesto municipal y valoró el respaldo provincial para incorporar maquinaria y sostener caminos, salud y asistencia social.
Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica

Entrevista GLP. Agro bonaerense: Bugallo alertó sobre “el desastroso estado de los caminos rurales”, la presión impositiva y la falta de dragado

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas31 de julio de 2026
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado provincial de la Coalición Cívica sostuvo que los recursos aportados por los productores no vuelven en servicios y reclamó obras en canales y arroyos ante un posible exceso hídrico. También cuestionó el inicio tardío de las sesiones y la gestión de IOMA, y explicó su proyecto para endurecer las sanciones contra la caza furtiva en campos privados.
Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.

Entrevista GLP. Andrés De Leo pide debatir la reforma política: “Si no, quedamos siempre presos del año electoral”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas30 de julio de 2026
En entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica atribuyó las demoras legislativas a la interna oficialista y marcó entre las prioridades la boleta única, las PASO optativas y la paridad por binomios. Además, reclamó financiamiento para obras hídricas, beneficios fiscales para comerciantes bahienses y la continuidad de la Zona Fría.
Walter Wischnivetzky.

Entrevista GLP. Wischnivetzky cruzó al Gobierno nacional por la Zona Fría: habló de “crueldad” y tildó de “energúmenos” a quienes impulsan el recorte

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas14 de julio de 2026
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Mar Chiquita advirtió que una eventual eliminación del beneficio tarifario agravaría la situación de las familias en un distrito con temperaturas bajo cero, donde la calefacción es una necesidad. Además, destacó el respaldo de la Provincia a los municipios frente a la caída de la coparticipación y la recaudación.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL