Entrevista GLP. Diego Nanni: “En tiempos tan vertiginosos, tenemos que estar preparados para defender la calidad de vida de los bonaerenses”
Videos - Entrevistas07 de agosto de 2026Pamela Orellana
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado de Fuerza Patria explicó la demora que implicó la conformación de los equipos legislativos y aseguró que, pese a las pocas sesiones realizadas, los bloques no estuvieron inactivos. Además, reivindicó el liderazgo de Axel Kicillof, cuestionó la falta de asistencia a los municipios y advirtió por las dificultades que enfrentan las comunas ante la caída de recursos.
Diego Nanni, diputado de Fuerza Patria (BA)
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