Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados (BA)

—La Cámara de Diputados celebró recién en mayo su primera sesión ordinaria del año. ¿Qué balance hace de este primer semestre, marcado por la escasa actividad legislativa?

Lamentablemente, hubo estas demoras, que entiendo que fueron producto de la interna en el oficialismo. No ayudaron a tener una actividad parlamentaria que, a mi juicio, hubiera sido importante, porque hay muchos temas que abordar en la provincia de Buenos Aires.

Ojalá que esto se revierta a partir de ahora, en el segundo semestre, pero el balance no es el esperado. Me hubiera gustado tener una mayor cantidad de debates, más comisiones funcionando y empezar a discutir muchos temas que la provincia tiene que abordar, además de proyectos de muchos legisladores que creo que son muy interesantes. Todo esto se ha demorado.

—A raíz de estas demoras, quedaron pendientes asuntos importantes para los bonaerenses. ¿Cuáles deberían ser, a su entender, las prioridades legislativas de aquí a fin de año? ¿IOMA y la reforma política aparecen entre ellas?

Sí, la reforma política es un tema que hay que debatir porque, si no, quedamos siempre presos del año electoral. Esto después complica los acuerdos, porque quedan teñidos de parcialidad política o de búsqueda de ventaja política de acuerdo con la coyuntura.

Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.

Nosotros necesitamos definir normas electorales que sean más duraderas, que vayan aggiornando el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires, con la boleta única tal vez como el desafío más importante. Pero me parece que hay varios proyectos en otros sentidos.

Yo he presentado dos proyectos que me parece importante abordar: las PASO optativas y la ley de paridad por binomios. Me parece que, junto con otros proyectos como el de boleta única, son importantes.

Seguramente el oficialismo quiera volver a la carga con el proyecto de reelecciones indefinidas, que también es un tema que hay que discutir. Nosotros siempre hemos tenido una posición histórica sobre eso, pero me parece que es válido ponerlo en debate.

Después, más allá de lo que se sabe de IOMA, me parece que también hay que poner en agenda el financiamiento de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. La infraestructura está muy ralentizada; podemos decir lo mismo a nivel nacional, pero esto genera preocupación en muchos sectores, en muchas áreas y en muchas regiones de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las obras hídricas.

Soy de Bahía Blanca y sé de lo que estamos hablando. Después hay muchos debates por dar que seguramente se van a enriquecer si las comisiones empiezan a funcionar en pleno.

—También presentó un proyecto para que el Gobierno nacional otorgue beneficios fiscales a los comerciantes de Bahía Blanca. ¿Qué medidas considera indispensables para evitar nuevos cierres?

Lo primero que le estamos pidiendo al organismo recaudador, ARCA, es que ponga en suspenso las medidas y acciones que está llevando adelante, como el cierre y el embargo de cuentas. Evidentemente, esto genera mayores complicaciones para los comerciantes y las pymes, que no están pudiendo afrontar los planes de pago que en su momento hicieron por sus obligaciones fiscales y previsionales, para las cuales no hubo beneficios.

Recordemos que, por la inundación del 7 de marzo del año pasado, no hubo ninguna clase de beneficio ni se cumplió lo comprometido por el Gobierno nacional en su momento.

De Leo, en el encuentro convocado por la Cámara de Comercio y la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca.

La situación económica se ha deteriorado para todo este vasto sector del comercio y de la pequeña industria pyme en Bahía Blanca. Esto está haciendo que los comerciantes y empresarios no puedan afrontar esos pagos. Lo que está ocurriendo es que vienen los embargos de las cuentas y esto, para muchos comercios o muchas pymes, es prácticamente el cierre.

—Por otro lado, la posible modificación del régimen de Zona Fría ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno nacional. Si se redujeran sus beneficios, ¿qué impacto tendría sobre las familias de Bahía Blanca?

El impacto va a ser claramente negativo. Estamos hablando de que va a haber un encarecimiento de entre un 30 y un 50 por ciento de la tarifa de gas. Esto no solo va a complicar a las familias; va a complicar aún más a los comercios y a las pymes que dependen del gas. Además, va a generar un impacto en la reducción del consumo, porque las familias van a tener que destinar más dinero de sus ingresos, en muchos casos magros, a pagar mayores boletas de gas.

Esto es una decisión que no tiene sustento técnico. Nosotros ya hemos presentado un trabajo en el cual queda acreditado que gran parte de la provincia de Buenos Aires está bioambientalmente catalogada como una región equivalente a la mitad de la provincia de Río Negro y a una parte de la provincia de Chubut, zonas que cuentan con los beneficios de Zona Fría y, además, con todos los beneficios de ser región patagónica. Es decir, cuentan con beneficios en la producción de combustibles y con salarios bonificados, por lo cual me parece que es una medida claramente injusta y claramente recaudatoria.

Además, hemos acreditado que no es cierto lo que ha planteado el Ministerio de Economía en el presupuesto: el fondo que abonan todos los usuarios de gas de la Argentina, que contempla justamente la bonificación de Zona Fría —es decir, el plus que tienen que pagar todos los usuarios—, alcanzaba para sostener este régimen.

El Gobierno decía que el déficit era de cuatrocientos mil millones de pesos al año, situación que no se corroboró en los hechos durante 2025.