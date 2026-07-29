Una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri podría reducir el caudal electoral de La Libertad Avanza y complicar la estrategia de Javier Milei para buscar la reelección en 2027, según una nueva encuesta nacional de la consultora Isasi-Burdman.

El estudio comparó dos escenarios electorales con una diferencia central: la presencia o ausencia del PRO como una alternativa independiente. Los resultados muestran que la incorporación del expresidente a la competencia provoca una caída de cuatro puntos en la intención de voto del oficialismo.

El relevamiento fue realizado entre el 19 y el 25 de julio sobre 1.896 casos distribuidos en todo el país. Aunque todavía falta más de un año para la elección presidencial, la medición permite observar cómo podría reorganizarse el electorado de centroderecha ante una eventual ruptura entre libertarios y macristas.

Milei alcanza el 39% sin una candidatura del PRO

En el escenario que no incluye al PRO como una fuerza electoral independiente, La Libertad Avanza encabeza la intención de voto con el 39%.

Fuerza Patria, el espacio referenciado en Axel Kicillof y Cristina Kirchner, aparece en el segundo lugar con el 23%. La diferencia entre ambos sectores alcanza así los 16 puntos porcentuales.

Con esa distribución, el oficialismo quedaría en una posición competitiva para disputar la elección presidencial y buscar una definición favorable sin depender exclusivamente de una segunda vuelta.

El panorama se modifica cuando la encuesta incorpora una candidatura de Mauricio Macri y presenta al PRO como una opción separada de La Libertad Avanza.

La aparición de Macri cambia el escenario

Con Macri dentro de la oferta electoral, la intención de voto de La Libertad Avanza desciende del 39% al 35%. El PRO, por su parte, obtiene el 10% y se ubica como la tercera fuerza nacional.

La diferencia muestra que una candidatura del expresidente podría captar una parte del electorado de centroderecha que actualmente acompaña al Gobierno.

Aunque el 10% registrado por el PRO no colocaría a Macri en condiciones de encabezar la elección, sí podría resultar decisivo para modificar el desempeño del oficialismo y reducir sus posibilidades de alcanzar una victoria en primera vuelta.

El escenario plantea un desafío para la estrategia libertaria: sostener la alianza o algún entendimiento electoral con el macrismo para evitar la dispersión del voto no peronista.

La encuesta también aporta un elemento a las negociaciones políticas entre ambos espacios. Una candidatura independiente del PRO podría no representar una amenaza directa para el primer lugar de Milei, pero tendría capacidad para alterar el equilibrio electoral y obligar al oficialismo a disputar una segunda vuelta.

La imagen de Milei muestra una leve diferencia negativa

El informe también evaluó la imagen personal del Presidente y la opinión de los encuestados sobre su administración.

Milei registra un 43% de valoración positiva y un 44% de imagen negativa, una diferencia de un punto porcentual a favor de las opiniones críticas.

La evaluación de la gestión presenta un resultado similar. El 46% aprueba el desempeño del Gobierno, mientras que el 47% lo desaprueba.

Los números describen un escenario de marcada paridad, sin una diferencia amplia entre el respaldo y el rechazo. Al mismo tiempo, muestran que el nivel de apoyo electoral atribuido a La Libertad Avanza se mantiene cerca de la valoración positiva del mandatario.

Los ingresos y el desempleo encabezan las preocupaciones

La situación económica continúa siendo el principal foco de preocupación entre los participantes del estudio.

Los bajos ingresos fueron señalados como el problema más importante por el 25% de los encuestados. El desempleo quedó en segundo lugar, con el 20% de las respuestas.

Las expectativas para los próximos meses también presentan un saldo desfavorable. El 38% considera que la situación económica será peor hacia fin de año que durante 2025, mientras que el 33% espera una mejora.

La diferencia refleja un nivel de pesimismo económico que podría convertirse en un factor relevante para la evolución del respaldo al Gobierno y las perspectivas electorales de Milei.

Kicillof encabeza el liderazgo opositor

La encuesta preguntó además quién representa mejor el liderazgo de la oposición. Axel Kicillof quedó en el primer lugar con el 24%, seguido por Cristina Kirchner, con el 18%.

Mauricio Macri apareció tercero, con el 12%, por delante de Myriam Bregman, que obtuvo el 6%.

Más atrás quedaron Maximiliano Pullaro, con el 3%; Juan Grabois, con el 2%; y Sergio Massa, también con el 2%.

Los resultados muestran que Kicillof concentra la mayor proporción de menciones dentro del arco opositor, mientras que Macri conserva un nivel de respaldo suficiente para incidir sobre el escenario electoral aun sin posicionarse como el principal adversario del oficialismo.

La conclusión central del relevamiento es que la división entre La Libertad Avanza y el PRO podría modificar la competencia presidencial. Milei seguiría encabezando la intención de voto, pero una candidatura de Macri reduciría su ventaja, fragmentaría el electorado de centroderecha y podría alejarlo de una definición en primera vuelta.