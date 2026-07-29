Andreotti pidió rechazar los cambios a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, expresó su rechazo a las modificaciones que, según indicó, se debatirán el próximo 6 de agosto en el Senado y que alcanzan a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.

Juan Andreotti

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que los cambios propuestos permitirían que "capitales extranjeros se adueñen sin límites de las tierras argentinas" y afirmó que se trata de superficies que podrían superar incluso la extensión de las Islas Malvinas.

Además, señaló que la iniciativa busca modificar la Ley de Manejo del Fuego para eliminar la protección sobre los suelos afectados por incendios, lo que, según manifestó, convertiría a los incendios en "un mejor negocio".

Andreotti también cuestionó una eventual reducción de los presupuestos destinados a la protección ambiental. En ese sentido, advirtió que esas medidas pondrían en riesgo reservas de agua, montañas, ríos, bosques y lagos.

En el tramo final de su mensaje, el intendente dirigió un pedido a los integrantes de la Cámara alta: "Sres. Senadores y Sras. Senadoras: no vendan a nuestra Argentina". Además, expresó su rechazo a lo que definió como leyes de "extranjerización" de los recursos naturales.