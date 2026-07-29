Andreotti pidió rechazar los cambios a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego

El intendente de San Fernando cuestionó el proyecto que, según afirmó, será tratado el 6 de agosto en el Senado y sostuvo que las modificaciones propuestas permitirían una mayor participación de capitales extranjeros sobre tierras argentinas y reducirían las protecciones ambientales.
Municipales29 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, expresó su rechazo a las modificaciones que, según indicó, se debatirán el próximo 6 de agosto en el Senado y que alcanzan a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.

Juan Andreotti
Juan Andreotti

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que los cambios propuestos permitirían que "capitales extranjeros se adueñen sin límites de las tierras argentinas" y afirmó que se trata de superficies que podrían superar incluso la extensión de las Islas Malvinas.

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Además, señaló que la iniciativa busca modificar la Ley de Manejo del Fuego para eliminar la protección sobre los suelos afectados por incendios, lo que, según manifestó, convertiría a los incendios en "un mejor negocio".

Andreotti también cuestionó una eventual reducción de los presupuestos destinados a la protección ambiental. En ese sentido, advirtió que esas medidas pondrían en riesgo reservas de agua, montañas, ríos, bosques y lagos.

En el tramo final de su mensaje, el intendente dirigió un pedido a los integrantes de la Cámara alta: "Sres. Senadores y Sras. Senadoras: no vendan a nuestra Argentina". Además, expresó su rechazo a lo que definió como leyes de "extranjerización" de los recursos naturales.

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