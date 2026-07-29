Ianantuony: "Dimos un gran paso hacia la ampliación de nuestro sistema sanitario"

El alcalde de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, expresó en sus redes su agradecimiento para con la gestión que encabeza Axel Kicillof por "este gran paso hacia la ampliación de nuestro sistema sanitario". Ocurre que se abrieron los sobres para la licitación de la Etapa 1 del Hospital Subzonal de Miramar. Se trata de una obra que el Gobierno de Milei decidió paralizar y que la Provincia reactivó.

En ese sentido, el mandamás dijo "Hoy cuando la salud privada se repliega y el Estado Nacional abandona, con mucho esfuerzo seguimos trabajando para garantizar este derecho tan esencial para nuestros vecinos".

El nuevo hospital tendrá 4.652 m² de superficie, 90 camas, guardia, diagnóstico por imágenes, centro quirúrgico, áreas de internación y terapia intensiva e intermedia.

Se trata de una infraestructura que permitirá descomprimir el Hospital Municipal y ampliar el acceso a servicios de salud de mediana y alta complejidad para las vecinas y los vecinos de General Alvarado y toda la región.