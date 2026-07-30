Garate: "Seguimos construyendo la Provincia Futura con el interior como actor fundamental"

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, participó en el distrito de Saavedra de la inauguración del local del Frente Renovador, donde mantuvo un encuentro con vecinos, militantes y dirigentes para intercambiar opiniones sobre las principales problemáticas que atraviesa el interior bonaerense.

La actividad se desarrolló en el municipio gobernado por Matías Nebot y sirvió para poner en común una agenda de temas vinculados a la realidad de la región. Durante la reunión se abordaron cuestiones como la continuidad de la Zona Fría, la situación del sector productivo y comercial, el transporte, la seguridad y el empleo.

A través de sus redes sociales, Garate destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distritos del interior y remarcó que esos desafíos requieren respuestas coordinadas.

"Estuvimos en Saavedra en la inauguración del local del Frente Renovador. Nos reunimos con vecinos y compañeros, charlamos sobre Zona Fría, el sector productivo y comercial, transporte, la seguridad, el empleo y más temas que nos afectan al Interior Bonaerense", expresó.

Además, el jefe comunal reafirmó la necesidad de consolidar una mirada regional para el desarrollo de la provincia y sostuvo: "Seguimos construyendo la Provincia Futura con el interior como un actor fundamental".