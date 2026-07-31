Curutchet firmó convenio con la Universidad Nacional del Oeste

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, visitó la Universidad Nacional del Oeste y, en ese marco, firmó un convenio con su rector, Gustavo Soos.

"Este acuerdo permitirá a los vecinos acceder a beneficios para cursar diplomaturas en la Universidad, acercando más oportunidades de formación y desarrollo a nuestra comunidad", dijo el alcalde.

Por otro lado, desde sus redes sociales, Curutchet informó que Marcos Paz volverá a estar presente en la Feria Internacional de Shanghái, una de las vidrieras comerciales más importantes del mundo.

"Convocamos a productores y empresarios a sumarse a esta misión comercial, donde llevaremos nuestra oferta exportable y la marca Marcos Paz para abrir nuevos mercados, generar oportunidades de negocios y seguir impulsando las exportaciones de nuestros productos", indicó.