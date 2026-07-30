Salud, producción y empleo: la agenda de gestión que impulsa Nebot en Saavedra

El intendente mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Salud bonaerense para analizar los desafíos del sistema sanitario y, además, recibió a la diputada provincial Ayelén Rasquetti, con quien recorrió empresas del distrito y repasó proyectos de gestión.
Municipales30 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y parte de su equipo, con el objetivo de avanzar en distintas líneas de trabajo destinadas a fortalecer el sistema sanitario del distrito.

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Durante el encuentro intercambiaron diagnósticos sobre la situación de la salud pública, analizaron los principales desafíos que enfrenta el sistema y evaluaron herramientas para continuar mejorando la atención de los vecinos.

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Tras la reunión, Nebot destacó la importancia del trabajo conjunto con la administración provincial. "Estoy convencido de que el diálogo y la articulación con la Provincia son fundamentales para generar más oportunidades y continuar fortaleciendo el acceso a una salud pública de calidad para todos", expresó.

Recibió a la diputada Ayelén Rasquetti

En otra actividad institucional, el jefe comunal recibió en el distrito a la diputada provincial Ayelén Rasquetti, con quien mantuvo una reunión de trabajo junto a integrantes del gabinete municipal.

Durante el encuentro repasaron los principales proyectos impulsados por el Municipio, las obras en ejecución y los avances de la gestión en distintos puntos del distrito, con el objetivo de seguir articulando acciones en beneficio de la comunidad.

Como parte de la agenda, Nebot y Rasquetti recorrieron la Cooperativa Textil Pigüé y las empresas Mediarg y Sox Medias, acompañados por funcionarios municipales. Allí interiorizaron sobre el trabajo que desarrollan y destacaron su aporte a la producción local, la generación de empleo y el crecimiento económico del distrito.

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