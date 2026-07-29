Gray reivindicó la universidad pública al cumplirse 60 años de la Noche de los Bastones Largos

El intendente de Esteban Echeverría recordó un nuevo aniversario del histórico episodio ocurrido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y destacó la importancia de defender la educación pública, el sistema universitario y el desarrollo científico nacional.
Municipales29 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se pronunció en el marco del 60° aniversario de la Noche de los Bastones Largos y destacó el valor de las universidades nacionales, la educación pública y el sistema científico argentino.

Gray
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A través de sus redes sociales, el jefe comunal reivindicó "el legado de docentes, especialistas de investigación, estudiantes y no docentes que se defendieron del ataque feroz de las fuerzas armadas en plena dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía".

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En ese sentido, Gray llamó a mantener viva la memoria de aquel episodio y sostuvo que este nuevo aniversario debe servir para reafirmar el compromiso con la educación superior pública y gratuita.

"En este nuevo aniversario pongamos bien en alto el valor de nuestra educación pública y gratuita, y defendamos el gran sistema universitario y científico nacional para el desarrollo de una Argentina libre, independiente y soberana", expresó el intendente.

Con este mensaje, el mandatario comunal se sumó a las conmemoraciones por uno de los hechos más emblemáticos en la historia de las universidades argentinas y renovó su respaldo a la educación pública y al desarrollo científico del país.

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