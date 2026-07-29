Gray reivindicó la universidad pública al cumplirse 60 años de la Noche de los Bastones Largos

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, se pronunció en el marco del 60° aniversario de la Noche de los Bastones Largos y destacó el valor de las universidades nacionales, la educación pública y el sistema científico argentino.

Gray

A través de sus redes sociales, el jefe comunal reivindicó "el legado de docentes, especialistas de investigación, estudiantes y no docentes que se defendieron del ataque feroz de las fuerzas armadas en plena dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía".

En ese sentido, Gray llamó a mantener viva la memoria de aquel episodio y sostuvo que este nuevo aniversario debe servir para reafirmar el compromiso con la educación superior pública y gratuita.

"En este nuevo aniversario pongamos bien en alto el valor de nuestra educación pública y gratuita, y defendamos el gran sistema universitario y científico nacional para el desarrollo de una Argentina libre, independiente y soberana", expresó el intendente.

Con este mensaje, el mandatario comunal se sumó a las conmemoraciones por uno de los hechos más emblemáticos en la historia de las universidades argentinas y renovó su respaldo a la educación pública y al desarrollo científico del país.