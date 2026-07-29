Mariel Fernández homenajeó a Evita y propuso nombrar una escuela de enfermería en honor a quien la cuidó

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recordó el 76° aniversario de la fundación del Partido Peronista Femenino y destacó el legado político y social de Eva Perón, a quien definió como una inspiración para continuar trabajando "por una Argentina más justa, más solidaria y más humana".

A través de sus redes sociales, Fernández señaló que "hace 76 años, Evita fundaba el Partido Peronista Femenino y abría un camino de participación política que cambiaría para siempre la historia de las mujeres de nuestro país".

La jefa comunal sostuvo que Eva Perón enseñó que "la política es amor por el pueblo, organización y compromiso con quienes más lo necesitan" y afirmó que su ejemplo continúa vigente. "Con Evita como bandera, creemos en el compromiso de construir unidad, defender la justicia social y cuidar siempre a nuestro pueblo", expresó.

Un encuentro con la enfermera que acompañó a Evita

En otra publicación, Fernández compartió la emoción que le generó conocer a María Eugenia Álvarez, la enfermera que acompañó a Eva Perón durante su enfermedad y la cuidó en sus últimos días.

La intendenta destacó que, con 99 años, Álvarez conserva intactos los recuerdos de aquella etapa y relató que compartió esas vivencias con estudiantes y enfermeras de Moreno.

Durante el encuentro, Fernández contó que le solicitaron autorización para que la Escuela Municipal de Enfermería lleve el nombre de María Eugenia Álvarez, como reconocimiento a su trayectoria y dedicación.

"Un encuentro que guardaremos en el corazón", concluyó la jefa comunal al compartir el emotivo momento.