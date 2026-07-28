Serra destacó el apoyo de su gestión a los clubes

La intendenta de Daireaux, María Serra, realizó la entrega de subsidios a las instituciones deportivas del distrito.
Municipales28 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de Daireaux, María Serra, encabezó una reunión junto al secretario de Gobierno, Juan Coito; el director de Deportes, Nicolás Juárez; y representantes de los clubes Bancario, Bull Dog y Defensores de Guglieri. 

daireaux

En la ocasión, realizó la entrega de subsidios correspondientes al acompañamiento económico que el Municipio brinda de manera trimestral a las instituciones deportivas del distrito.

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En representación de las instituciones estuvieron presentes Daniel Soler, por Bull Dog; Mario Sena, por Defensores de Guglieri; y Aldana Peralta, por Bancario.

En esta oportunidad, cada club recibió un aporte de $1.500.000, destinado a colaborar con el funcionamiento cotidiano de las entidades, el sostenimiento de sus actividades y el desarrollo de las distintas disciplinas que llevan adelante.

Desde el Municipio se destacó el compromiso de la gestión con los clubes locales, reconociendo el importante rol social, deportivo y formativo que cumplen en la comunidad, generando espacios de contención, inclusión y crecimiento para niños, jóvenes y familias.

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