En medio del ajuste nacional, Watson reafirmó la prioridad de la salud pública
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, destacó las inversiones realizadas por el Municipio para fortalecer la atención oncológica y ratificó que la salud pública continúa siendo una prioridad para su gestión.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal recordó que hace un año, con recursos municipales, se incorporó una cabina de bioseguridad para la preparación de medicación y dos nuevos sillones destinados a tratamientos de quimioterapia en la UPA 11.
Según expresó, esta inversión permitió reforzar la atención de los pacientes oncológicos y mejorar las condiciones para la prestación de un servicio de salud pública en el distrito.
Watson sostuvo además que, en un contexto nacional atravesado por el ajuste y las dificultades que enfrentan diariamente muchas familias, el Municipio mantiene la decisión de destinar recursos al fortalecimiento del sistema sanitario.
"Porque detrás de cada inversión en salud hay vecinos y vecinas que necesitan respuestas, acompañamiento y una atención pública de calidad", expresó el intendente al reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso a la salud.
De esta manera, el Municipio puso en valor las acciones impulsadas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento sanitario, con el objetivo de brindar una mejor atención a quienes requieren tratamientos especializados.