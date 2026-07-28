En medio del ajuste nacional, Watson reafirmó la prioridad de la salud pública

El intendente recordó que hace un año el Municipio incorporó una cabina de bioseguridad y nuevos sillones para quimioterapia en la UPA 11. Afirmó que, pese al contexto económico nacional, la gestión mantiene a la salud pública como una prioridad.
Municipales28 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, destacó las inversiones realizadas por el Municipio para fortalecer la atención oncológica y ratificó que la salud pública continúa siendo una prioridad para su gestión.

Watson
Watson

A través de sus redes sociales, el jefe comunal recordó que hace un año, con recursos municipales, se incorporó una cabina de bioseguridad para la preparación de medicación y dos nuevos sillones destinados a tratamientos de quimioterapia en la UPA 11.

Liga de intendentes.La Liga de intendentes se planta como cuarta pata y quiere pesar en la sucesión de Kicillof

Según expresó, esta inversión permitió reforzar la atención de los pacientes oncológicos y mejorar las condiciones para la prestación de un servicio de salud pública en el distrito.

Watson sostuvo además que, en un contexto nacional atravesado por el ajuste y las dificultades que enfrentan diariamente muchas familias, el Municipio mantiene la decisión de destinar recursos al fortalecimiento del sistema sanitario.

"Porque detrás de cada inversión en salud hay vecinos y vecinas que necesitan respuestas, acompañamiento y una atención pública de calidad", expresó el intendente al reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso a la salud.

De esta manera, el Municipio puso en valor las acciones impulsadas para fortalecer la infraestructura y el equipamiento sanitario, con el objetivo de brindar una mejor atención a quienes requieren tratamientos especializados.

¿Cree que la baja de la inflación se siente en la economía cotidiana?

Si

No

No sabe / No contesta

Te puede interesar
Lo más visto
De Mendiguren

Los insultos de Milei en La Rural podrían terminar en la Justicia

Juan Manuel Villarreal
Política27 de julio de 2026
José Ignacio de Mendiguren anunció que analiza iniciar acciones legales contra el Presidente, quien lo acusó públicamente de “ladrón” y de haber perjudicado al país durante la salida de la convertibilidad. El exfuncionario sostuvo que las expresiones fueron infundadas y advirtió sobre su gravedad institucional.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL