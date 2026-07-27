Fernández: "Milei insiste en adherir a una campaña nacional en contra de los argentinos"

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó el tradicional homenaje a Eva Perón al cumplirse el 74° aniversario de su paso a la inmortalidad. La jornada, convocada por la Secretaría de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires que conduce Fernández, reunió a dirigentes locales, provinciales y nacionales, militantes, vecinos y vecinas del distrito para recordar el legado de una de las principales referentes del movimiento peronista.

Durante la jornada, la jefa comunal destacó que: “Hombres y mujeres todos los días salen a trabajar y se organizan porque sueñan con una Patria y una Argentina donde podamos vivir con dignidad, una Argentina donde a nuestra familia no le falte nada”.

Y continuó: “El pueblo argentino no sueña con riquezas y grandes cosas, el pueblo argentino piensa en vivir con dignidad, tener un trabajo, que nos podamos educar, disfrutar, que podamos ver crecer a nuestros hijos, con un pueblo y un Gobierno que los abrace, que los quiera, se conmueva y que represente como dice la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

Las actividades comenzaron con una misa en la Catedral de Moreno y continuaron con la tradicional marcha de antorchas desde el Palacio Municipal hasta el Boulevard Evita, donde se encuentra el busto de Eva Perón.

En ese marco, se desarrolló una intervención artística y política protagonizada por 300 mujeres de organizaciones políticas y sociales de Moreno, quienes caracterizaron a Eva Perón y representaron distintas escenas inspiradas en su legado, reivindicando su lucha por la justicia social, los derechos de las mujeres y la soberanía nacional.

Asimismo, la intendenta de Moreno sostuvo: “Ustedes saben compañeros porque no nos olvidamos de la compañera Evita, porque a la compañera Evita le dolía el sufrimiento del pueblo, por eso no la olvidamos, por eso quisieron esconder su cuerpo, por eso siempre persiguen al peronismo y es un sentimiento que pasa de generación en generación”.

El acto central se realizó en el Boulevard Evita y la avenida Del Libertador, donde se rindió homenaje a Eva Perón y se reafirmó la vigencia de su legado político y social.

Durante la ceremonia Mariel Fernández afirmó: “El peronismo fue la creación de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, el peronismo sigue siendo la estrategia de los más humildes, de poder, de los que viven de su trabajo y por esa razón ningún desencuentro, ninguna falta de entendimiento entre nosotros, ninguna bronca, ningún rencor está sobre los destinos de nuestra patria. Ningún rencor, ninguna bronca entre hermanos es más importante que el sufrimiento de cada uno de los que amasan la historia todos los días, que depositan en la dirigencia peronista las esperanzas de volver a tener días gloriosos como lo fueron con el general Perón y Evita y días gloriosos como lo fueron con los Gobiernos de Néstor y Cristina”.

También continuó: “Eso esperan de nosotros, que estemos a la altura de las circunstancias, que nada sea más importante que la reconstrucción de nuestra patria y los invito a cada uno de ustedes, a cada una de las compañeras que están acá que no perdamos la esperanza, que no bajemos los brazos”.

“Tenemos un país hermoso, un país con historia, con una historia como tan pocos tienen la suerte de tener, la dignidad de sentirnos y tener la identidad de trabajadores, aún cuando el presidente Milei insista en un industricidio como jamás hemos visto, aunque el presidente Milei insista en adherir a una campaña nacional en contra de los argentinos”, desarrolló Fernández.

Para concluir, la jefa comunal de Moreno mencionó “Nos da felicidad compartir con los compañeros y también la historia nos dice que es dolorosa pero nosotros y nosotras elegimos representar, poner la vida al servicio del pueblo. Les pido por favor a todos los que tienen que representar que entiendan que hay un pueblo que depositó su confianza en nosotros, en la provincia de Buenos Aires, en aquellos que bajaron los brazos y creyeron en otro país cuando nos dieron la espalda, pero que están esperando que vuelva a existir esa comunión en el peronismo. Por favor que sientan, que crean en nuestros mártires, que crean en los soldados de Malvinas y que cuando nos pongamos la camiseta de nuestro país pateemos la pelota para el mismo lado como hizo la Selección Nacional en el último mundial, juguemos un último partido. Le pido a la compañera Evita que yo sé que está con nosotros, llénanos de tu luz, danos sabiduría, danos unidad y ojalá que nos estés mirando con el general Perón y Néstor. ¡Viva la compañera Evita!, ¡Viva Perón!¡Viva Néstor!, ¡Viva Cristina!”.

Estuvieron también presentes: Eva Mieri, intendenta interina de Quilmes; Guillermo Moreno, dirigente peronista; Mónica Macha, senadora provincial; Florencia Saintout, diputada provincial; Juliana Di Tullio, senadora nacional; Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista; Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretaria de Derechos Humanos de la CGT; Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Felipe Solá, dirigente político; Lucía Campora, diputada nacional; Noelia Saavedra, diputada provincial; Emanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante de Moreno; Walter Correa, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y dirigente político; Damián Contreras, subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires y dirigente político; Emilio Pérsico, líder y referente político del Movimiento Evita; María Elena Velázquez, diputada nacional; Gisela Marziotta, diputada provincial; Ornela Infante, secretaria general de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y dirigenta del Movimiento Evita; Silvia Saravia, dirigenta nacional de Libres del Sur y referenta de los movimientos sociales.