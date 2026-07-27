Nardini: "Estas obras representan seguridad, conectividad y mejora de calidad de vida"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, continúa con el Plan Integral de obra pública en distintos puntos del distrito. En efecto, recorrió junto a vecinos y vecinas los avances de la primera etapa de la obra en el barrio Iparraguirre sobre la calle San Francisco Javier entre las intersecciones de Ing. Pablo Nogués y Cabo Sosa.

La intervención total contempla 4 cuadras, con 2.800 metros cuadrados de pavimento de hormigón, además de la ejecución de 260 metros de cañería de hormigón, cámaras y sumideros para optimizar el sistema hidráulico. El proyecto incluye la pavimentación de la calle Cabo Sosa, en su extensión desde Paso de los Patos a N. Mascardi.

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Iparraguirre, garantizando movilidad vehicular y peatonal, y fortaleciendo la vinculación de vías de acceso. A su vez, la obra agrega valor a los espacios públicos, promoviendo el esparcimiento y el disfrute comunitario.

En este marco, Nardini subrayó: “Malvinas Argentinas continúa con la ejecución de obras, esta vez desde la Secretaría de Obras Públicas, gracias a una buena administración de los recursos municipales. Seguimos avanzando con más obras que son mucho más que calles nuevas: son seguridad, conectividad y mejora de calidad de vida para nuestros vecinos”.