Nardini: "Estas obras representan seguridad, conectividad y mejora de calidad de vida"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, continúa con el Plan Integral de obra pública en distintos puntos del distrito.
Municipales27 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, continúa con el Plan Integral de obra pública en distintos puntos del distrito. En efecto, recorrió junto a vecinos y vecinas los avances de la primera etapa de la obra en el barrio Iparraguirre sobre la calle San Francisco Javier entre las intersecciones de  Ing. Pablo Nogués y Cabo Sosa.

Malvinas

La intervención total contempla 4 cuadras, con 2.800 metros cuadrados de pavimento de hormigón, además de la ejecución de 260 metros de cañería de hormigón, cámaras y sumideros para optimizar el sistema hidráulico. El proyecto incluye la pavimentación de la calle Cabo Sosa, en su extensión desde Paso de los Patos a N. Mascardi.

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El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio Iparraguirre, garantizando movilidad vehicular y peatonal, y fortaleciendo la vinculación de vías de acceso. A su vez, la obra agrega valor a los espacios públicos, promoviendo el esparcimiento y el disfrute comunitario.

En este marco, Nardini subrayó: “Malvinas Argentinas continúa con la ejecución de obras, esta vez desde la Secretaría de Obras Públicas, gracias a una buena administración de los recursos municipales. Seguimos avanzando con más obras que son mucho más que calles nuevas: son seguridad, conectividad y mejora de calidad de vida para nuestros vecinos”.

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