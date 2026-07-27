Nebot llamó a profundizar la relación entre Argentina y Brasil en medio de la tensión diplomática

El intendente de Saavedra publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el vínculo histórico entre Argentina y Brasil y remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta para construir un futuro compartido de paz y cooperación.
Municipales27 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, manifestó públicamente su respaldo a Brasil luego de que el presidente Javier Milei cuestionara a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de encabezar una campaña "antiargentina".

Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA)
Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA)

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la importancia de preservar la relación entre ambos países y llamó a fortalecer el diálogo como herramienta para afrontar los desafíos comunes de la región.

Evita, actos separados y faltazos: el homenaje que expuso la fragmentación del PJ bonaerense.Evita, actos separados y faltazos: el homenaje que expuso la fragmentación del PJ bonaerense

"Argentina y Brasil reafirman los lazos que los unen como naciones hermanas de Sudamérica, renovando el compromiso de trabajar de manera conjunta por el bienestar de sus pueblos. A través del diálogo ambos países apuestan a seguir construyendo un futuro compartido de paz", expresó Nebot.

Con ese mensaje, el intendente se pronunció en medio de la tensión diplomática generada tras las declaraciones del mandatario argentino hacia el presidente brasileño, reivindicando la cooperación bilateral y el entendimiento entre las dos principales economías de Sudamérica.

¿Cree que la baja de la inflación se siente en la economía cotidiana?

Si

No

No sabe / No contesta

Te puede interesar
Lo más visto
De Mendiguren

Los insultos de Milei en La Rural podrían terminar en la Justicia

Juan Manuel Villarreal
Política27 de julio de 2026
José Ignacio de Mendiguren anunció que analiza iniciar acciones legales contra el Presidente, quien lo acusó públicamente de “ladrón” y de haber perjudicado al país durante la salida de la convertibilidad. El exfuncionario sostuvo que las expresiones fueron infundadas y advirtió sobre su gravedad institucional.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL