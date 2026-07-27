Nebot llamó a profundizar la relación entre Argentina y Brasil en medio de la tensión diplomática

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, manifestó públicamente su respaldo a Brasil luego de que el presidente Javier Milei cuestionara a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de encabezar una campaña "antiargentina".

Matías Nebot, intendente de Saavedra (BA)

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la importancia de preservar la relación entre ambos países y llamó a fortalecer el diálogo como herramienta para afrontar los desafíos comunes de la región.

"Argentina y Brasil reafirman los lazos que los unen como naciones hermanas de Sudamérica, renovando el compromiso de trabajar de manera conjunta por el bienestar de sus pueblos. A través del diálogo ambos países apuestan a seguir construyendo un futuro compartido de paz", expresó Nebot.

Con ese mensaje, el intendente se pronunció en medio de la tensión diplomática generada tras las declaraciones del mandatario argentino hacia el presidente brasileño, reivindicando la cooperación bilateral y el entendimiento entre las dos principales economías de Sudamérica.