Salazar destacó la gran convocatoria en la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

Durante las dos jornadas, el público pudo recorrer los espacios con cerca de 200 artesanos y emprendedores, el patio gastronómico, la tradicional Carpa de la Naranja, los puestos de productores, viveristas e instituciones vinculadas con la actividad, los juegos infantiles y las propuestas de Mercados Bonaerenses.

La amplia convocatoria representó además un importante impulso para la actividad turística local, con una intensa circulación de visitantes por el casco histórico durante todo el fin de semana. La propuesta permitió promover los atractivos de San Pedro y contribuyó al movimiento de los comercios, establecimientos gastronómicos y demás prestadores vinculados con el sector. La ocupación hotelera durante el fin de semana fue del 90%.

El escenario ubicado sobre calle Pellegrini contó con una amplia programación de música y danza.

También se desarrolló durante ambas jornadas el concurso de la Naranja Infinita, una propuesta recreativa que permitió la participación del público presente y se integró a la programación de la fiesta.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue el reconocimiento a quienes, desde distintas tareas y responsabilidades, sostienen la producción citrícola y forman parte de una actividad estrechamente vinculada con la historia, la identidad y el trabajo de San Pedro.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Cecilio Salazar, acompañado por el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ariel Amarilla, y el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo. También participaron el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el subsecretario de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez; la directora de Turismo, Marcela Cuñer; y el coordinador de Producción, Hugo Ramírez.

Durante su intervención, el Intendente recordó que la fiesta comenzó en 2016 y destacó el crecimiento alcanzado a lo largo de sus ocho ediciones. También valoró la labor desarrollada durante los meses previos por las distintas áreas municipales, las instituciones participantes y los artistas locales que acompañaron la propuesta.

Salazar señaló que la naranja de ombligo es uno de los frutos emblemáticos de San Pedro y reconoció especialmente el esfuerzo de los productores, cosecheros, embaladores y de todas las personas que intervienen en la cadena productiva, tanto para abastecer el mercado interno como para posibilitar la llegada de la producción a otros destinos.

El Intendente agradeció además el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador Axel Kicillof, que permitió contar con el escenario, el sonido y la iluminación utilizados durante ambas jornadas. También destacó la presencia de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario que acompañaron la celebración.

Finalmente, Salazar expresó que, más allá de las diferentes gestiones municipales, la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo debe continuar realizándose porque ya pertenece al pueblo de San Pedro y forma parte de la identidad de la comunidad.