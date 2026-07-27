La deuda de Vidal vuelve a los tribunales: qué había cerrado la Provincia y por qué un holdout abrió un nuevo juicio

María Eugenia Vidal.

La deuda en moneda extranjera contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal volvió a los tribunales de Nueva York. Daniels Invest GmbH, una firma alemana que no ingresó al canje bonaerense de 2021, reclama el pago de capital correspondiente a dos series de bonos originales.

El expediente no contradice el anuncio realizado por la Provincia a fines de 2025: entonces se habían cerrado los litigios abiertos que habían alcanzado sentencia, pero todavía quedaban títulos en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración.

El reclamo tramita ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Según la información conocida, los bonos tenían un valor nominal original de 15,1 millones de euros y 2,6 millones de dólares. Daniels Invest exige alrededor de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital impago, además de los intereses que eventualmente correspondan. El monto resulta acotado frente al stock total de deuda provincial, aunque su evolución es seguida por otros bonistas que permanecieron fuera del acuerdo.

Qué cerró la Provincia en 2025

La diferencia está entre clausurar los juicios existentes y eliminar cualquier posibilidad de reclamo futuro. En agosto de 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró el 97,66% de la deuda bajo legislación extranjera, que entonces superaba los 7.000 millones de dólares: el 81% estaba denominado en dólares y el 19% en euros. Un grupo minoritario no aceptó la propuesta y conservó los títulos originales.

Algunos de esos acreedores avanzaron judicialmente y obtuvieron sentencias firmes en Nueva York. La Provincia abrió una nueva negociación y, en septiembre de 2025, anunció un acuerdo que replicó las condiciones generales del canje. El entendimiento permitió cancelar una sentencia cercana a 169 millones de dólares mediante bonos y efectivo con un valor de mercado aproximado de 106 millones, equivalente al 63% del fallo, y un financiamiento hasta 2037 con una tasa anual del 3,25%.

En diciembre, el Tribunal del Distrito Sur confirmó la “satisfacción total” de esas sentencias y puso fin a las causas pendientes en Estados Unidos vinculadas con aquellos demandantes. También se habían registrado desistimientos en Alemania. Por eso, el anuncio de que la Provincia quedaba libre de juicios era correcto respecto de los expedientes vigentes en ese momento. Daniels Invest no aparece como la reapertura de una causa cerrada, sino como otro tenedor que había quedado afuera y decidió iniciar su propio reclamo.

Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors.

La herencia de Vidal y el canje de Kicillof

El origen del conflicto se remonta a 2016 y 2017, cuando la administración de Vidal emitió más de 5.000 millones de dólares en bonos internacionales. La Provincia asumió compromisos en dólares y euros mientras la mayor parte de sus ingresos seguía en pesos, una exposición que se agravó con las devaluaciones de 2018 y 2019. Según los datos presentados al momento de la renegociación, los servicios de deuda pasaron de representar el 10% al 20% de los recursos de coparticipación en tres años.

Entre 2020 y 2023 se acumulaban vencimientos superiores a 5.600 millones de dólares en títulos bajo ley extranjera; cerca del 76% había sido emitido durante el gobierno de Cambiemos. La reestructuración encabezada por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, permitió aliviar compromisos por aproximadamente 4.600 millones de dólares hasta 2027, triplicar los plazos de pago y reducir de manera permanente el costo financiero.

La Provincia sostiene que ese nuevo perfil permitió preservar recursos para infraestructura, servicios y políticas públicas. Al 31 de diciembre de 2025, la deuda pública bonaerense ascendía a 17.920.935 millones de pesos, equivalentes a 12.317 millones de dólares al tipo de cambio del cuarto trimestre. El informe oficial indicó que los indicadores de sostenibilidad se mantenían en niveles históricamente bajos y que ganaban participación la deuda local y el financiamiento de organismos multilaterales.

Kicillof y López.

Un reclamo pequeño con alcance político

En marzo de 2026, el Ejecutivo pagó 424,5 millones de dólares por los bonos reestructurados: 191,5 millones de capital y 233 millones de intereses. Desde 2021, los servicios abonados acumulan unos 2.594 millones de dólares, de los cuales 719 millones correspondieron a amortizaciones y 1.875 millones a intereses. Para el gobierno bonaerense, esos desembolsos prueban voluntad y capacidad de pago aun frente al recorte de recursos nacionales.

El riesgo que observa Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, no reside tanto en la suma reclamada como en el antecedente que podría abrir para otros holdouts. La definición que adopte Kicillof también será leída en función de su proyección nacional hacia 2027 y del debate peronista sobre la relación con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional.

Desde la Gobernación remarcaron que se trata de “un reclamo pequeño, de parte de tenedores que no ingresaron al canje” y recordaron la vocación de alcanzar entendimientos con el 100% de los acreedores. “La demanda está en una etapa inicial, por lo que estamos analizando los pasos a seguir”.