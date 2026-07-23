La estrategia de Kicillof: más territorio, más obras y un desafío directo al modelo de Milei

"Aquí no hay futuro posible si no es con un Estado presente", dijo Kicillof en su gira por la Segunda Sección.

Mientras el peronismo bonaerense continúa atravesado por tensiones sobre su conducción política y el armado electoral hacia 2027, Axel Kicillof volvió a poner el foco en la gestión. El gobernador cerró este miércoles una nueva gira por el interior provincial con actividades en Salto y San Antonio de Areco y este jueves continuará su agenda en General Alvear y Tapalqué. La secuencia no es casual: en cada distrito busca mostrar un Estado presente a través de obras, programas y entregas, al mismo tiempo que profundiza sus diferencias con el gobierno de Javier Milei.

La recorrida de la semana volvió a exhibir una constante que se repite desde hace meses. Kicillof alterna visitas a municipios gobernados por intendentes peronistas, radicales e incluso del PRO, con una agenda centrada en infraestructura, salud, energía, educación, recursos hídricos y regularización dominial.

El miércoles, el mandatario provincial encabezó en Salto la inauguración formal de una nueva Estación Transformadora Rural en la localidad de Gahan. Lo acompañaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente Ricardo Alessandro.

La nueva planta eléctrica, junto con la línea de media tensión construida para abastecer a la localidad, permitirá mejorar el suministro energético en zonas rurales y brindar capacidad para incorporar a más de 2.700 nuevos usuarios residenciales. Además de reducir las caídas de tensión, la obra busca acompañar el crecimiento productivo y comercial del distrito.

Durante el acto, Kicillof aprovechó para volver a marcar diferencias con la política nacional. "Hoy inauguramos una obra eléctrica muy importante, que elimina el techo de crecimiento que sufría Gahan. No solo beneficiará a los vecinos de la localidad, sino que permitirá que más familias y nuevas empresas vengan a crecer y desarrollarse en el distrito".

Pero fue más allá al plantear el contraste entre ambos modelos de gestión. "Esta jornada refuta la idea de que el Estado no sirve y hay que eliminarlo: aquí no hay futuro posible si no es con un Estado presente, que acompaña con obra pública para que el sector privado pueda invertir y generar trabajo".

La nueva Estación Transformadora y la línea de media tensión que inauguramos en Salto elimina el techo de crecimiento que sufría la localidad de Gahan. No solo beneficiará a los vecinos, sino que permitirá que más familias y nuevas empresas vengan a crecer y desarrollarse en el… pic.twitter.com/ewBWtU1gyf — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 22, 2026

Kicillof también se trasladó a San Antonio de Areco, donde recorrió el avance de la adecuación del cauce del Río Areco junto al ministro Katopodis y al intendente Francisco Ratto, referente del PRO-La Libertad Avanza.

El proyecto contempla una inversión provincial de $15.600 millones para canalizar 12,4 kilómetros del río y duplicar su capacidad de conducción del agua, pasando de una sección de 30 a 60 metros. Hasta el momento ya se ejecutaron 9,5 kilómetros de la obra, que beneficiará a más de 26.000 vecinos.

Durante la visita, el gobernador volvió a vincular la infraestructura con los efectos del cambio : climático "Esta obra sobre el cauce del Río Areco es fundamental para que las vecinas y los vecinos puedan vivir tranquilos y no vuelvan a sentir miedo cada vez que llueve".

Y volvió a cuestionar la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública: "Hoy nos enfrentamos a un Gobierno nacional que, a contramano del mundo entero, niega el cambio climático y decide paralizar toda la obra pública en la Argentina".

La actividad incluyó además la entrega de 250 escrituras gratuitas para familias del distrito. Allí, Francisco Ratto remarcó que la intervención sobre el río permitirá resolver un problema histórico de inundaciones y valoró el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia.

La actividad del gobernador seguirá este jueves con una nueva recorrida por la Séptima Sección Electoral. La primera escala será General Alvear, municipio administrado por el intendente radical Ramón Capra. Allí inaugurará las compuertas del Canal Piñeyro, una obra considerada estratégica para optimizar el manejo del recurso hídrico y afrontar con mayor previsión los períodos de sequía que afectan a la región.

Más tarde encabezará un acto en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Presidente Arturo Illia", donde además entregará computadoras destinadas a fortalecer distintas áreas de gestión.

Posteriormente, Kicillof se trasladará a Tapalqué para desarrollar actividades junto al intendente Gustavo Cocconi, uno de los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Allí visitará el Taller Protegido de la ciudad e inaugurará una obra de infraestructura de agua ejecutada por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), destinada a mejorar el servicio para los vecinos.

La gestión como respuesta en medio de la interna

Las recorridas también se desarrollan en un contexto político complejo para el oficialismo bonaerense. Mientras continúan las diferencias internas dentro del peronismo sobre la conducción política y el armado de cara a las próximas elecciones, el gobernador mantiene una agenda pública centrada en la gestión.

En los últimos días, durante una videoconferencia con dirigentes de Entre Ríos, Kicillof llamó a dejar de lado las "mezquindades y chiquitajes" para construir una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Las críticas internas, sin embargo, no desaparecieron. La diputada provincial Mayra Mendoza manifestó públicamente su desconfianza hacia el mandatario, mientras que los senadores bonaerenses Sergio Berni y Mario Ishii también expresaron diferencias respecto de distintos aspectos de la gestión provincial.

Pese a ese escenario, desde la Gobernación sostienen el mismo rumbo: profundizar las recorridas por el territorio, reforzar el vínculo con los municipios y mantener la gestión como principal herramienta política frente a un contexto marcado por la restricción presupuestaria, la paralización de obras nacionales y el creciente enfrentamiento entre la Provincia y la Casa Rosada.