Kicillof se abraza al interior para fortalecer su liderazgo: la gestión como respuesta al fuego amigo

Obras, salud e infraestructura marcan una nueva etapa de las recorridas del gobernador, que intensifica su presencia en el interior con una agenda centrada en la gestión y el vínculo con los municipios.

Mientras el peronismo bonaerense continúa atravesado por diferencias sobre su conducción política, Axel Kicillof vuelve a apostar por el territorio. El gobernador retomará el próximo 24 de julio una intensa agenda de gestión con una recorrida por General Alvear y Tapalqué, dos municipios de la Séptima Sección Electoral donde encabezará inauguraciones vinculadas a infraestructura hídrica, salud y servicios públicos. La visita se suma a una serie de recorridas que viene desplegando por distintos puntos de la provincia con un denominador común: mostrar un Estado activo y sostener un contacto permanente con los gobiernos locales.

La actividad comenzará en General Alvear, distrito gobernado por el radical Ramón José Capra, donde Kicillof inaugurará las compuertas del Canal Piñeyro, una obra considerada estratégica para mejorar el manejo del recurso hídrico y afrontar con mayor previsión los períodos de sequía que afectan a la región.

Más tarde se trasladará al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Presidente Arturo Illia", donde encabezará el acto central de la jornada. Allí también está prevista la entrega de computadoras destinadas a fortalecer distintas áreas vinculadas a la comunidad.

La agenda continuará en Tapalqué junto al intendente Gustavo Cocconi, uno de los principales referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En ese distrito visitará el Taller Protegido de la ciudad y dejará inaugurada una obra de infraestructura de agua ejecutada por la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), destinada a mejorar la prestación del servicio para los vecinos.

La visita a la Séptima Sección forma parte de una agenda más amplia que el mandatario desarrollará durante la semana. El martes encabezará la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Papa Francisco" en Morón, acompañado por el intendente Lucas Ghi. El establecimiento amplía la red de atención primaria del distrito y busca fortalecer la cobertura sanitaria en una de las zonas con mayor demanda.

El miércoles la actividad se trasladará a Salto, municipio gobernado por Ricardo Alessandro, donde inauguró una nueva subestación eléctrica en la localidad de Gahan, recorrió la ampliación del Centro Universitario Municipal y entregó 288 escrituras a familias del distrito en el marco del programa provincial de regularización dominial.

Ese mismo día también visitará San Antonio de Areco, administrado por el intendente Francisco Ratto (PRO-La Libertad Avanza), donde supervisó el avance de la obra de adecuación del cauce del río Areco y encabezó una nueva entrega de títulos de propiedad.

La recorrida refleja una constante que se repite desde hace meses: la presencia del gobernador en municipios oficialistas y opositores, con una agenda centrada en salud, infraestructura, energía, seguridad jurídica para las familias y fortalecimiento de los servicios públicos.

La recorrida refleja una constante que se repite desde hace meses: la presencia del gobernador en municipios oficialistas y opositores.

La gestión como eje político

En los últimos meses, el gobernador multiplicó las visitas al interior y al conurbano para inaugurar escuelas, centros de salud, viviendas, obras hidráulicas, infraestructura energética y entregar patrulleros, escrituras y equipamiento destinado a los municipios.

Durante una videoconferencia con dirigentes de Entre Ríos, el mandatario también envió un mensaje hacia el interior del peronismo al plantear la necesidad de dejar de lado las "mezquindades y chiquitajes" y avanzar en la construcción de una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Aunque evitó responder directamente a los cuestionamientos que recibió en las últimas semanas, las críticas volvieron a llegar desde distintos sectores del peronismo. La diputada provincial Mayra Mendoza aseguró públicamente que Kicillof le genera "mucha desconfianza", mientras que los senadores bonaerenses Sergio Berni y Mario Ishii también expresaron reparos sobre la conducción política del Ejecutivo provincial.

Es más, la semana pasada, el vicepresidente primero de la Cámara alta e intendente en uso de licencia de José C. Paz presentó un proyecto para que sea el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el que asuma de manera exclusiva todos los gastos vinculados al mantenimiento y funcionamiento de los patrulleros utilizados por la Policía Bonaerense, incluso aquellos adquiridos por los municipios mediante programas de financiamiento provincial.

La propuesta llega en un contexto de creciente presión sobre las cuentas municipales y representa un nuevo gesto político de Ishii hacia la administración de Kicillof. No se trata de un episodio aislado. En los últimos meses el senador impulsó proyectos para declarar la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria, iniciativas que también generaron incomodidad dentro del oficialismo provincial.







Obras y recorridas para sostener presencia

La actividad prevista para General Alvear y Tapalqué también ratifica otra característica de la estrategia desplegada por la Gobernación: mantener una presencia permanente en el interior bonaerense.

En las últimas semanas Kicillof también visitó Bahía Blanca, Coronel Rosales, Benito Juárez, Pergamino y General Rodríguez, donde inauguró viviendas, edificios escolares, obras de infraestructura, entregó patrulleros, escrituras y equipamiento adquirido mediante programas provinciales.

En paralelo, desde La Plata aseguran que el gobernador continuará con las recorridas por distintos municipios durante las próximas semanas. La lógica es sostener una agenda de gestión constante, aun en un escenario marcado por las restricciones presupuestarias, la paralización de obras nacionales y la disputa política que atraviesa al peronismo.

Con ese esquema, las visitas al interior vuelven a mostrar el camino elegido por Kicillof: reforzar la presencia en el territorio, respaldar a los municipios con obras y programas provinciales y mantener la gestión como principal carta de presentación frente al complejo escenario político y económico que atraviesa la provincia.