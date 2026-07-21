Tres leyes, un mismo mensaje: Kicillof busca ampliar la agenda provincial

El Gobierno de Axel Kicillof formalizó la incorporación al ordenamiento jurídico bonaerense de tres iniciativas que habían obtenido sanción definitiva en el Senado.

Luego de varias semanas con escasa producción legislativa, el Gobierno de Axel Kicillof formalizó la incorporación al ordenamiento jurídico bonaerense de tres iniciativas que habían obtenido sanción definitiva en el Senado. Las nuevas normas apuntan a reforzar herramientas en materia de justicia, accesibilidad e inclusión, en un contexto donde la actividad parlamentaria venía siendo cuestionada por su bajo nivel de producción.

Las leyes 15.613, 15.614 y 15.615 fueron promulgadas y publicadas en el Boletín Oficial, con medidas que abarcan desde la creación de un registro genético para identificar cadáveres no reconocidos hasta nuevas obligaciones para el transporte público y una jornada provincial destinada a visibilizar el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH).

La iniciativa de mayor alcance institucional es la Ley 15.615, impulsada por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman, que crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados.

El organismo funcionará dentro del Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, creado por la Ley 13.869, y concentrará información genética, biológica, odontológica y forense de cuerpos cuya identidad no haya podido establecerse.

El objetivo es facilitar las investigaciones judiciales y aportar herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas. Para ello, la norma obliga a que toda autoridad judicial o policial que intervenga en el hallazgo de un cadáver no identificado comunique el caso al Registro dentro de las 48 horas.

A partir de esa notificación se abrirá un legajo único que reunirá perfiles de ADN, huellas dactilares, fichas odontológicas, fotografías, tatuajes, cicatrices, patologías, muestras biológicas, objetos personales, evidencias vinculadas con la muerte y datos del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Toda esa información permanecerá bajo estricta reserva en el ámbito del Poder Judicial y sólo podrá eliminarse cuando la identidad de la persona haya sido determinada.

Durante el debate parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza votó en contra del proyecto. El senador Matías de Urraza aclaró que la negativa no respondía al objetivo de la iniciativa sino a observaciones formuladas por la Suprema Corte bonaerense que, según sostuvo, merecían un análisis más profundo en comisión.

La propuesta toma como antecedente la experiencia de Córdoba, donde desde 2010 funciona un registro similar que permitió agilizar la identificación de personas fallecidas y aportar respuestas a familias que buscaban a sus seres queridos.

La Ley 15.615, impulsada por los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman, crea el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres o Restos Cadavéricos No Identificados.

Más accesibilidad para el transporte público

La Ley 15.613 incorpora modificaciones al régimen provincial de transporte público con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad.

El proyecto, presentado por la diputada Luciana Padulo, del Frente Renovador, establece que las empresas deberán incorporar pictogramas en las unidades para mejorar la comprensión de la información por parte de personas con dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.

Además, quienes soliciten o renueven las licencias habilitantes para conducir transporte de pasajeros deberán acreditar capacitaciones obligatorias sobre trato adecuado hacia personas con discapacidad, requisito que se suma a la formación técnica exigida por la normativa vigente.

La ley también dispone que el Poder Ejecutivo provea los pictogramas a los municipios que adhieran para colocarlos en terminales, paradas de colectivos y otros espacios vinculados al sistema de transporte.

En los fundamentos del proyecto, Padulo señaló que la medida se inscribe dentro de los compromisos asumidos por la Argentina al adherir a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a promover condiciones de accesibilidad en los servicios públicos.

La legisladora también tomó como referencia la experiencia desarrollada por la línea 85 SAES, que en 2023 incorporó señalización mediante pictogramas como parte del programa "Salidas Inclusivas", convirtiéndose en la primera empresa del país en implementar este sistema.

Una fecha para visibilizar el TDAH

La tercera norma promulgada corresponde a la Ley 15.614, iniciativa presentada por el diputado radical Valentín Miranda, que instituye el 28 de julio como Día Provincial de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.

La nueva legislación busca promover campañas de difusión, actividades educativas y acciones de sensibilización que podrán ser organizadas en forma conjunta por la autoridad de aplicación y la Dirección General de Cultura y Educación.

Tras la aprobación definitiva en el Senado, Miranda destacó que alrededor de 800.000 personas conviven con este diagnóstico en la provincia de Buenos Aires y celebró la incorporación de una fecha específica al calendario bonaerense.

La iniciativa contó además con el acompañamiento de la organización Familias Leonas TDAH, que participó del impulso del proyecto y trabaja en tareas de difusión y acompañamiento.

Según investigaciones citadas por el CONICET, la prevalencia del TDAH alcanza aproximadamente al 4% de la población argentina y representa uno de los trastornos del neurodesarrollo con mayor impacto en las trayectorias educativas y sociales de niños, adolescentes y también personas adultas.

Valentin Miranda, diputado de la UCR.

Tres leyes que llegaron tras una Legislatura de baja actividad

Las tres normas fueron sancionadas durante la primera sesión ordinaria del Senado bonaerense del año, luego de varios meses sin actividad parlamentaria regular.

Ese contexto había generado críticas desde distintos sectores debido a que numerosos proyectos presentados durante 2026 permanecían sin estado parlamentario, lo que impedía su tratamiento en comisión.

Dentro de ese escenario, las iniciativas ahora promulgadas por el Ejecutivo representan algunas de las principales leyes surgidas de una jornada legislativa con escasa producción normativa, pero que permitió avanzar en herramientas vinculadas con la identificación forense, la accesibilidad en el transporte público y la concientización sobre el TDAH, incorporando nuevas políticas públicas al marco legal de la provincia de Buenos Aires.