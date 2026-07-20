El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral y estableció nuevas reglas para calcular los aportes y contribuciones incluidos en los convenios colectivos de trabajo. La medida excluye de la base conceptos como horas extra, bonos, aguinaldo y adicionales no habituales.

Los cambios fueron formalizados mediante el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma también redefine el encuadre legal de las contribuciones asumidas por los empleadores y permite destinarlas a determinadas actividades administradas por las asociaciones sindicales.

La decisión introduce una modificación respecto de la reglamentación publicada en junio. Si bien mantiene restricciones sobre la base utilizada para calcular los aportes, vuelve a reconocer fondos patronales acordados en los convenios colectivos, siempre que cumplan las condiciones fijadas.

Qué conceptos integrarán el cálculo

El nuevo decreto establece que los aportes y contribuciones convencionales deberán calcularse sobre el salario básico establecido en el convenio colectivo correspondiente.

También podrán incluirse las sumas remunerativas que reúnan tres condiciones: deben ser normales, habituales y mensuales, además de tener origen convencional.

Esto significa que la base no estará integrada por todos los componentes que forman parte de la remuneración total percibida por el trabajador.

Quedarán excluidos:

Premios.

Bonos.

Participación en las ganancias.

Horas extraordinarias.

Sueldo anual complementario.

Adicional vacacional.

Sumas no remunerativas.

Otros conceptos que no tengan carácter normal, habitual y mensual.

La reglamentación busca establecer un criterio uniforme para que la autoridad laboral controle los acuerdos antes de homologar los convenios colectivos que incluyan cargas económicas.

Qué cambia para los fondos sindicales

El Decreto 612/2026 también establece que las contribuciones y los aportes asumidos por los empleadores en los convenios colectivos no quedarán comprendidos dentro del mismo régimen previsto para otras cargas convencionales en la Ley 14.250.

Esos recursos pasarán a regirse por las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales. De esta manera, las organizaciones podrán recibir contribuciones patronales, aunque deberán respetar condiciones específicas sobre su utilización y administración.

La medida modifica el esquema dispuesto mediante el Decreto 407/2026, publicado el 1° de junio, que había reglamentado distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral y establecido restricciones sobre las cargas económicas previstas en los convenios.

El cambio fue interpretado como una respuesta a los reclamos planteados por la conducción sindical, aunque la nueva norma también reduce los componentes salariales sobre los cuales podrán calcularse esos recursos.

Los fondos tendrán destinos específicos

Las contribuciones a cargo de los empleadores no podrán incorporarse libremente al patrimonio general de los sindicatos.

De acuerdo con el decreto, deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter:

Social.

Asistencial.

Previsional.

Cultural.

Esas actividades deberán desarrollarse en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación de la asociación sindical correspondiente.

Los fondos también tendrán que ser administrados de manera separada. Los sindicatos deberán llevar registros y documentación diferenciados respecto de sus restantes bienes y recursos.

Con estas condiciones, el Ejecutivo busca mantener mecanismos de financiamiento vinculados con servicios para los trabajadores, pero bajo mayores exigencias de trazabilidad y control.

Cómo impacta en trabajadores y empleadores

Para los empleadores, la reglamentación define con mayor precisión qué componentes salariales deberán utilizarse al liquidar los aportes y contribuciones establecidos en cada convenio colectivo.

En el caso de los trabajadores, la exclusión de horas extra, bonos y aguinaldo implica que esos ingresos adicionales no aumentarán la base sobre la cual se calculan las cargas convencionales alcanzadas por el decreto.

El impacto concreto dependerá de las cláusulas incluidas en cada convenio, de la existencia de contribuciones a cargo de los empleadores y del porcentaje pactado por las partes.

La norma también condicionará la homologación de nuevos acuerdos colectivos. La autoridad laboral deberá comprobar que las cláusulas económicas respeten la base definida y que los recursos destinados a las organizaciones sindicales tengan las finalidades autorizadas.