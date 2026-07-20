La Iglesia y Kicillof sellaron una foto de alto voltaje con un mensaje a Milei

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires organizó una jornada que trascendió el plano religioso para convertirse en un fuerte hecho político.

En un contexto político marcado por la confrontación permanente, la Iglesia Católica consiguió una imagen poco habitual: más de 500 representantes de la política, la Justicia, las universidades, el sindicalismo, el empresariado y las organizaciones sociales compartieron una misma mesa de debate en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Almirante Brown para discutir el presente del país y la necesidad de reconstruir consensos.

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires organizó una jornada que trascendió el plano religioso para convertirse en un fuerte hecho político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof fue la principal figura institucional del encuentro y aprovechó el escenario para insistir con un mensaje que volvió a diferenciarse del rumbo impulsado por el gobierno nacional.

La convocatoria consiguió algo poco frecuente en el escenario bonaerense: sentar en un mismo ámbito a dirigentes identificados con distintos sectores del peronismo, junto con referentes de otras fuerzas políticas, obispos, jueces, rectores universitarios, cámaras empresarias y representantes gremiales.

Participaron, entre otros, la vicegobernadora Verónica Magario; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani; ministros provinciales; legisladores nacionales y provinciales; intendentes del conurbano; integrantes de la CGT, CTA, UTEP, FEBA y CAME; además de autoridades universitarias y representantes del Poder Judicial.

La amplitud de la convocatoria no fue casual. El encuentro surgió luego de una reunión realizada en mayo entre un grupo de intendentes bonaerenses y el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, con la intención de abrir un ámbito permanente de diálogo frente al deterioro social que distintas organizaciones vienen señalando.

El mensaje de Kicillof

Durante la apertura, Kicillof sostuvo que "la enorme concurrencia demuestra lo importante, oportuno y necesario que es generar espacios de diálogo y reflexión" y reivindicó el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales y de la Iglesia.

El mandatario provincial afirmó que el país atraviesa "un contexto de mucha agresión y discursos vacíos" y convocó a construir un diálogo plural que vuelva a poner en el centro "la hermandad, la comunidad y el trabajo". También insistió en que Argentina debe reorganizarse alrededor de la producción, el empleo y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Aunque evitó mencionar de manera explícita al presidente Javier Milei, el discurso quedó alineado con las críticas que el gobernador viene formulando sobre el impacto social del ajuste económico y el deterioro de las condiciones de vida.

Tenemos que volver a poner en el centro de nuestras preocupaciones cómo construimos un diálogo plural y multisectorial para que la Argentina vuelva a organizarse en torno al trabajo, la comunidad y la igualdad.



La jornada Patria por la Cultura del Encuentro que compartimos en… pic.twitter.com/dIYyqucq4C — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 18, 2026

Uno de los principales impulsores de la jornada fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien destacó que el encuentro buscó dar continuidad a un espacio de trabajo que comenzó meses atrás entre intendentes y la Iglesia.

"Como Francisco nos marcó toda la vida, es en la calle, en los barrios, con solidaridad y empatía, poniendo en valor lo mejor de nuestro pueblo más humilde y el de las clases medias que ya no dan más", afirmó.

Por su parte, la diputada nacional Cecilia Moreau también puso el acento en el rol que asumió la Iglesia durante la jornada y aseguró que el encuentro estuvo atravesado por la preocupación por el escenario social.

"La conducción y la línea fueron de la Iglesia", señaló la legisladora al referirse a los debates desarrollados durante el encuentro. Según explicó, entre los temas que surgieron en las distintas comisiones estuvieron "la preocupación por la fractura social en los barrios, el incremento de los conflictos en torno a la salud mental y el alejamiento del Estado".

Después de varias horas de trabajo en comisiones, los participantes elaboraron un documento final que advirtió sobre un "profundo proceso de polarización" que, según señalaron, impide construir una identidad común y profundiza la fragmentación social.

El texto sostuvo que la política debe recuperar su función de servicio al bien común y citó pasajes de la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco para cuestionar tanto la subordinación de la política a la economía como las distintas formas de utilización de los sectores más vulnerables. También planteó la necesidad de impulsar un proyecto provincial y nacional que permita construir una sociedad "socialmente justa".

Iglesia, universidades, Justicia y sindicatos en una misma mesa

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada fue su composición. Participaron los obispos Carlos José Tissera (Diócesis de Quilmes), Oscar Ojea (obispo emérito de San Isidro), Maximiliano Margni (Avellaneda-Lanús), Juan José Chaparro (Merlo-Moreno), Pedro Cannavo (obispo auxiliar de Buenos Aires) y Eduardo García (San Justo); el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand; jueces y magistrados federales y provinciales; rectores de universidades nacionales como Jaime Perczyk (UNAHUR), Jorge Calzoni (UNDAV), Carlos Greco (UNSAM), Pablo Domenichini (UNAB), María Alejandra Zinni (UNQ), Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panessi (UNLu), además de representantes de la Universidad Nacional de Lanús.

También dijeron presente referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), organizaciones comunitarias, cooperativas y movimientos populares. A ellos se sumaron intendentes de distintos signos y sectores del peronismo, entre ellos Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), además del presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti.

Más allá del contenido pastoral, la jornada dejó una lectura política difícil de pasar por alto. En medio de la creciente tensión entre la Provincia y la Casa Rosada, y cuando el oficialismo bonaerense comienza a proyectar el escenario electoral hacia 2027, la Iglesia promovió una convocatoria que reunió a dirigentes de distintos espacios alrededor de un mensaje común: bajar el nivel de confrontación y reconstruir consensos.

La presencia simultánea de intendentes de diferentes sectores del peronismo, referentes sindicales, empresarios, magistrados y autoridades universitarias convirtió al encuentro en una de las imágenes políticas más significativas de las últimas semanas y reforzó el intento de instalar el diálogo como respuesta frente al clima de polarización que atraviesa el país.