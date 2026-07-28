Cerezo entregó la personería jurídica al Club Las Heras y anunció un programa de apoyo a las instituciones

El intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, entregó la personería jurídica al Club Las Heras, un paso que permite regularizar la situación institucional de la entidad y fortalecer su funcionamiento.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó que se trata de un proceso iniciado hace algunos años con el objetivo de normalizar la documentación del club y que culminó gracias al trabajo conjunto de distintas comisiones y de quienes impulsaron la iniciativa.

"Hoy, después del trabajo de mucha gente, de distintas comisiones y de mucho empuje, me toca como intendente poder hacer la entrega de la resolución final. Es una verdadera alegría que una institución más de nuestro pueblo se ponga en regla", expresó.

Anunció un programa para acompañar a los clubes

Durante el acto, Cerezo también anunció la puesta en marcha del Programa Municipal de Acompañamiento a los Clubes Herenses, una iniciativa destinada a respaldar a las instituciones deportivas y sociales del distrito.

El intendente remarcó la importancia que tienen los clubes en la vida de la comunidad, al señalar que son espacios donde niños, niñas y jóvenes desarrollan actividades, construyen vínculos y aprenden valores que los acompañan a lo largo de la vida.

En ese marco, sostuvo que el Municipio continuará acompañando a quienes trabajan de manera desinteresada por el crecimiento de estas instituciones y felicitó a las autoridades y a toda la comunidad del Club Las Heras por este nuevo paso institucional.