Martínez hizo entrega de indumentaria al personal municipal de Rivadavia

El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, encabezó la entrega de nuevo calzado de trabajo a empleados municipales de América, en el marco de la primera etapa de un plan destinado a renovar la indumentaria del personal.

La entrega alcanzó a trabajadores del Corralón Municipal, RUCALIM, Espacios Verdes y Cementerio, quienes recibieron el nuevo equipamiento para desarrollar sus tareas con mayores condiciones de seguridad y comodidad.

Desde el Municipio informaron que en los próximos días continuará la distribución de indumentaria con la entrega de camperas de trabajo, completando así una nueva etapa del programa destinado al personal municipal.

Además, se indicó que la iniciativa se extenderá a los trabajadores de los corralones de todas las Delegaciones Municipales del distrito, con el objetivo de garantizar que todo el personal cuente con la vestimenta adecuada para sus funciones.

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que la totalidad de los productos fue adquirida a proveedores locales, una decisión orientada a promover la actividad comercial dentro del distrito.

De la entrega también participaron el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández; el secretario de Obras Públicas, Juan Dufourc; la jefa de Compras, María José Campagnoli, y jefes de las distintas áreas municipales.