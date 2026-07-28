Municipales y pymes, golpeados por las deudas: el MDF activa al Banco Provincia.

La crisis de endeudamiento que atraviesa a trabajadores municipales, policías, docentes, familias y pymes volvió a poner a los intendentes bonaerenses frente a un problema que ya desborda la administración cotidiana, en el marco del ajuste del gobierno de Javier Milei.

En ese escenario, la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, reunieron este lunes en La Plata a más de 30 jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para analizar la morosidad y coordinar herramientas de asistencia desde la banca pública.

El encuentro se realizó en la Casa Matriz del Banco Provincia y tuvo como anfitrión al intendente Julio Alak. También participaron Fernando Espinoza, Carlos Balor, Carlos Ferraris, Jorge Gaute, María Celia Gianini, Julio César Marini, Luis Mariano Martín, Héctor Olivera, Mauro Poletti, Cecilio Salazar, María Serra, Ariel Succurro, Andrés Watson y Walter Wischnivetzky, entre otros.

La presencia del radical Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena, llamó la atención en una convocatoria de fuerte identidad kicillofista.

La mora llegó al sueldo

Los informes presentados mostraron un deterioro acelerado. En los 30 municipios relevados, la mora de las familias, en sus niveles más altos de las últimas dos décadas, pasó del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026.

Entre las pymes llegó al 19% y, según los datos expuestos durante la jornada, el incumplimiento entre trabajadores se ubicó cerca del 25%. A nivel nacional, 21 millones de personas tomaron créditos y seis millones atraviesan dificultades para pagarlos.

El cuadro más crudo apareció en el testimonio de un intendente de la Sexta sección: de 500 empleados municipales, 48 estaban en niveles de endeudamiento 2 y 3, y cinco habían presentado la renuncia para dejar de cobrar en blanco y evitar que los descuentos absorbieran todo el salario. La situación, según relató, golpea todavía más a los policías.

A eso se suma el retroceso de la actividad. En los primeros meses de 2026 se perdieron cerca de 40 mil puestos de trabajo registrados y casi 100 mil durante el último año. La industria y la construcción permanecen más de 8% por debajo de noviembre de 2023, mientras el consumo cayó más de 8% interanual en los municipios analizados.

Las advertencias coinciden con lo que vienen señalando intendentes a GRUPOLAPROVINCIA.COM. Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita, sostuvo que la desregulación de las tarifas de luz, gas y combustibles volvió “muy difícil” sostener los servicios básicos y afirmó que, sin la articulación con la Provincia, “hubiéramos tenido situaciones muchísimo más graves”. También advirtió que la pérdida de prepagas y empleos formales empuja cada vez más vecinos hacia la salud pública.

El Banco Provincia sale al territorio

Magario afirmó que la prioridad de Axel Kicillof es acompañar a los municipios para que puedan responder a sus comunidades y remarcó que los gobiernos locales son “el primer mostrador del Estado”. Cuattromo, por su parte, definió al Banco Provincia como una herramienta central de la política de desarrollo bonaerense y sostuvo que detrás de cada refinanciación hay trabajadores, comerciantes y productores que necesitan una salida.

La entidad acordó realizar reuniones personalizadas y regionales para asesorar casos individuales. El Banco Provincia tiene presencia en los 135 municipios, es la única entidad financiera en nueve distritos y 148 localidades, y paga los salarios de 265 mil empleados municipales.

Desde 2020 concretó más de 415 mil operaciones de préstamos y refinanciaciones por más de $909 mil millones, además de líneas para infraestructura, leasing, tecnología y asistencia a los gobiernos locales.

Mauro Poletti, intendente de Ramallo, había contado a este medio que su municipio contiene a más de 250 vecinos mediante módulos alimentarios, formación laboral y becas de alrededor de $300.000. Julio Marini, de Benito Juárez, advirtió que las pymes se están cerrando por la apertura importadora y que los municipios debieron cubrir medicamentos tras los recortes nacionales.

Ricardo Moccero, de Coronel Suárez, describió el impacto del cierre de la fábrica del Grupo Dass, que dejó a 850 familias sin trabajo, y señaló que su administración ya asiste con alquileres, remedios y servicios.

La rosca quedó detrás de la urgencia

La reunión también tuvo un tramo político. Espinoza llamó a no “pelearse con los primos” de La Cámpora y el Frente Renovador, propuso construir “la formación más grande” posible y garantizar presencia del MDF allí donde gobiernan intendentes de otros sectores de Fuerza Patria. También se planteó elaborar una narrativa común sobre la situación económica.

Sin embargo, los propios jefes comunales admitieron que la crisis desplazó la interna. “No se puede caminar por la calle: te piden remedios, trabajo y comida. Esos son problemas, no la interna”, resumió un intendente del interior.