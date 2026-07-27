Anibal Fernández y Axel Kicillof.

La reaparición de Aníbal Fernández en la Gobernación bonaerense dejó una foto que el peronismo leerá bastante más allá de una reunión de cortesía. El exjefe de Gabinete y exministro de Seguridad llegó este lunes a La Plata para encontrarse con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y terminó enviando una señal de respaldo al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que conduce Axel Kicillof.

El gesto, sin embargo, vino con letra chica: apoyo al Gobernador para la discusión nacional, defensa de las PASO y rechazo a otro desdoblamiento electoral.

Fernández aseguró que mantiene una relación “muy buena” con Bianco y Kicillof y pidió preservar al mandatario como la figura más consolidada del justicialismo para 2027. “Nosotros tenemos que cuidar al único que tenemos”, planteó, después de elogiar su formación y su gestión frente al “ahogo” financiero que, según sostuvo, ejerce el Gobierno nacional.

Aníbal Fernández se acerca a Kicillof, cuestiona al cristinismo y rechaza otro desdoblamiento.

Un respaldo con límites

El exfuncionario afirmó que, sin Kicillof, el peronismo hoy no tiene “a nadie de fuste”, aunque evitó cerrar anticipadamente la discusión presidencial. Incluyó a Sergio Massa entre las alternativas posibles y dejó abierta la aparición de un tercer nombre. Su planteo fue menos un lanzamiento que un llamado a no desgastar a quienes ya cuentan con volumen político para competir.

También corrió el foco de la sucesión bonaerense. Dijo que hay varios dirigentes con nivel para disputar la Gobernación y deslizó que algunos integran el gabinete provincial, pero reclamó resolver primero “qué vamos a hacer arriba”. Para ordenar las candidaturas, defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una herramienta de cuya creación se reivindicó como partícipe durante su paso por el Ministerio del Interior.

El matiz apareció al hablar del calendario electoral. Fernández se pronunció contra un nuevo desdoblamiento en Buenos Aires, sostuvo que esa fórmula no otorga ventajas al peronismo y dejó la decisión final en manos del Gobernador. Solo admitió excepciones como Catamarca y Tierra del Fuego, donde las constituciones locales obligan a votar por separado.

Un respaldo con límites.

El dardo al cristinismo

La visita a Bianco también sirvió para que Fernández profundizara su distancia con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Cuestionó a quienes manejaron “la lapicera” sin suficiente entidad política, acusó a dirigentes sin identificar de ubicar amigos en lugares decisivos y cargó contra la campaña que reclama “Cristina libre”.

“A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel que dice ‘Cristina libre’. Es un horror eso”, lanzó. Aclaró inmediatamente que considera inocente a la expresidenta y titular del PJ nacional, pero sostuvo que la condena vigente le impide presentarse. También dijo que pidió verla en al menos diez oportunidades y que mantiene contacto telefónico con ella.

El dardo al cristinismo.

Sus declaraciones activaron una réplica del kirchnerismo. Desde ese sector recordaron su derrota como candidato a gobernador bonaerense en 2015, lo ubicaron junto a Herminio Iglesias entre los postulantes que perdieron elecciones provinciales para el peronismo desde 1983 y señalaron que era ministro de Seguridad cuando Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner en septiembre de 2022. El intercambio reavivó, además, su enfrentamiento político de larga data con el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.

La fila detrás de Kicillof

El desembarco de Fernández se produce mientras distintas terminales del PJ buscan fijar reglas para 2027. El exministro de Agricultura y expresidente de Diputados Julián Domínguez había advertido que quien aspire a la Presidencia primero deberá conducir al conjunto. La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó a quienes “se prueban el traje de candidatos”, mientras Bianco pidió evitar una división que beneficie a Javier Milei.

Máximo Kirchner, por su parte, reivindicó a Cristina como la dirigente “más capacitada” y lanzó críticas por elevación al proyecto autónomo del Gobernador. El titular del bloque de diputados provinciales de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, comparó esa construcción con el “peronismo sin Perón” de Augusto Vandor.

En paralelo, Eduardo “Wado” de Pedro, Fernanda Raverta y Teresa García volvieron a defender la centralidad de la expresidenta, e Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco, propuso a Máximo como eventual candidato. Bianco reconoce, además, liderazgos propios de Massa, Juan Grabois y Kicillof dentro del mismo universo.

En esa discusión, Aníbal Fernández eligió pararse cerca del Gobernador, pero sin acompañar todos sus movimientos: “Lo que sucede en la provincia tiene que estar enlazado con lo que sucede en la Nación”.