La Provincia sale a sostener a los productores y confronta el relato de Milei sobre el campo.

La Provincia salió a marcar una diferencia con el modelo económico de Javier Milei en uno de los territorios donde la recesión pega con mayor crudeza: la producción de alimentos. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, anunció este lunes una nueva convocatoria de créditos para productores de la Agricultura Familiar y emprendedores alimenticios, mientras cuestionó el discurso presidencial en la Exposición Rural y advirtió por el impacto productivo de las decisiones nacionales.

El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno, durante la conferencia encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al titular de Salud, Nicolás Kreplak. Las líneas financiarán proyectos individuales o colectivos destinados a incorporar equipamiento, herramientas e infraestructura. Para las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias, conocidas como PUPPA’s, habrá fondos para instalaciones y equipos; en la Agricultura Familiar, podrán utilizarse para maquinarias, herramientas y salas de agregado de valor.

Créditos frente al ahogo productivo

Rodríguez ubicó la medida dentro del acompañamiento provincial al cordón hortícola bonaerense. Según describió, la caída de la demanda, el aumento del combustible y la electricidad generan un “efecto tenaza sobre la rentabilidad”. La estrategia incluye financiamiento, canales de comercialización y una articulación con la Universidad Nacional de La Plata para industrializar excedentes que hoy encuentran dificultades para venderse.

Javier Rodríguez.

El diagnóstico coincide con los reclamos que productores del cordón frutihortícola platense llevaron en junio a la Legislatura bonaerense. ASOMA, la Federación Nacional Campesina, la UTEP y el MTE reclamaron subsidios, alivio en gasoil y electricidad, acceso a la tierra, compras estatales, regulación de arrendamientos y protección de los cinturones productivos.

El último relevamiento local contabilizó más de 2.800 explotaciones, 4.922 hectáreas, 6.200 trabajadores y una producción anual cercana a 96.000 toneladas. Al presentar esos datos, el intendente Julio Alak destacó el peso económico y laboral de la actividad.

Sin embargo, Agustín Valdiviezo, presidente de ASOMA, advirtió recientemente que el sobrestock, la caída del consumo y el ingreso de verduras importadas dejan mercadería sin salida: “Estamos al borde de la quiebra, resistiendo como podemos”.

El campo que no aparece en el relato

Rodríguez sostuvo que el discurso de Milei en la Sociedad Rural está “muy separado de lo que está ocurriendo en la realidad”. Señaló que el consumo de carne atraviesa uno de sus pisos históricos y que, aunque crecieron los dólares obtenidos por exportaciones vacunas, los volúmenes de 2025 se mantuvieron en niveles similares a 2023.

También rechazó que la rentabilidad agropecuaria pueda explicarse solamente por las retenciones. “Plantear que la rentabilidad depende de una sola variable termina siendo un tremendo error”, afirmó, tras enumerar precios internacionales, tipo de cambio, combustibles, insumos, arrendamientos, demanda interna, impuestos y tasas de interés.

Bianco amplió esa crítica con una descripción de la economía “en forma de K”: intermediación financiera, minería, hidrocarburos y una parte del agro avanzan, mientras las actividades que concentran la mayor parte del empleo retroceden.

Según expuso, el 90% de los sectores productivos atraviesa dificultades, con caídas en la producción automotriz, la industria, el comercio, la construcción y el turismo. También mencionó 28.262 empresas cerradas desde noviembre de 2023, 128.581 empleos privados formales perdidos en el país y 40.492 en territorio bonaerense.

Antes de ese repaso, el funcionario informó que Axel Kicillof inaugurará este martes una nueva sala de internación aguda en el Hospital Alejandro Korn, en La Plata, tras una refuncionalización de 964 metros cuadrados y una inversión provincial cercana a los $4.000 millones.

Tierras, soberanía y mercados

El ministro agrario también rechazó la modificación de la Ley de Tierras promovida por la Casa Rosada. Aseguró que no forma parte de la agenda de los productores y que flexibilizar la compra por extranjeros no garantiza inversiones, hoy deprimidas por la caída del consumo, la demanda y el esquema macroeconómico.

Rodríguez remarcó que la legislación vigente permite operaciones, pero establece topes y resguardos en zonas de frontera. “Lo que está puesto en juego es la soberanía nacional y, en particular, la soberanía territorial”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que los choques políticos de Milei con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pueden dificultar respuestas sanitarias necesarias para sostener mercados agroalimentarios. Afirmó que también existen gestiones demoradas con China y concluyó: “Determinadas cuestiones, sin ninguna duda, están demoradas producto de esta mala vinculación del Gobierno nacional con esos países que son contrapartes comerciales muy importantes”.