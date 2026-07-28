ATE endurece la protesta contra el Gobierno y anuncia un paro en todo el país

El gremio realizará una medida de fuerza el lunes 3 de agosto y marchará al Ministerio de Economía. Reclama un aumento salarial de emergencia y cuestiona los despidos y el cierre de organismos públicos.
Política28 de julio de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto, en reclamo de una recomposición salarial de emergencia y contra los despidos y el vaciamiento de organismos públicos.

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La medida fue definida por la conducción nacional del sindicato y tendrá como punto central una marcha hacia el Ministerio de Economía. La protesta alcanzará a trabajadores de diferentes dependencias estatales y podría coincidir con acciones impulsadas por sectores docentes tras el receso de invierno.

Desde el gremio anticiparon que esperan una convocatoria amplia en todo el país y señalaron que la protesta buscará visibilizar tanto la pérdida del poder adquisitivo como el impacto de los recortes aplicados en distintas áreas de la administración pública.

El reclamo salarial de los trabajadores estatales

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los ingresos del sector público deberían ubicarse en niveles muy superiores a los actuales para recuperar el poder de compra perdido.

“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora”, afirmó el dirigente sindical. Además, cuestionó el deterioro acumulado en las negociaciones paritarias y el fuerte incremento registrado en los servicios públicos desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El sindicato había rechazado anteriormente una propuesta oficial que contemplaba un aumento trimestral del 6,6%, distribuido en subas del 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, junto con un bono por única vez de $50.000.

Aguiar ATE

ATE consideró que ese ofrecimiento resultaba insuficiente y no incluía un mecanismo para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. También advirtió que una parte significativa de los trabajadores estatales se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Endeudamiento y pérdida de poder adquisitivo

Otro de los puntos planteados por el sindicato es el crecimiento del endeudamiento entre los empleados públicos. Según Aguiar, los trabajadores ya no recurren únicamente a bancos, mutuales o billeteras virtuales, sino que en algunos casos toman préstamos informales para afrontar gastos cotidianos.

El dirigente calificó la situación como “alarmante” y advirtió que determinadas formas de endeudamiento pueden incluso poner en riesgo la integridad de quienes recurren a prestamistas particulares.

La organización gremial sostiene que los salarios quedaron rezagados frente a los aumentos de alimentos, transporte, combustibles, alquileres, medicamentos, servicios y otros gastos esenciales de los hogares.

Protesta contra los despidos y el cierre de organismos

La convocatoria también incluye un rechazo a los despidos dentro del Estado y a las medidas que afectaron el funcionamiento de organismos públicos, ministerios y áreas nacionales.

ATE denuncia que el ajuste no se limita a los salarios, sino que incluye reducción de personal, interrupción de contratos y debilitamiento de servicios que dependen de la administración pública.

La movilización tendrá como destino el Palacio de Hacienda y se realizará durante la jornada del lunes 3 de agosto. El sindicato también prevé participar el 7 de agosto de la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, junto con organizaciones sindicales y sociales.

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La protesta de ATE abrirá así una semana marcada por los reclamos gremiales, en momentos en que distintos sectores presionan para reabrir las discusiones salariales y frenar la reducción de puestos de trabajo en el Estado.

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