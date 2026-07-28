Reelecciones de intendentes: Kicillof abre el debate y el PRO se planta rumbo a 2027.

PRO bonaerense.

La discusión por las reelecciones de intendentes dejó de ser una controversia jurídica para convertirse en una pelea por el mapa político de 2027. Axel Kicillof y Verónica Magario defendieron que los vecinos puedan volver a elegir a sus jefes comunales, mientras el PRO bonaerense, conducido por el diputado nacional Cristian Ritondo, anticipó que rechazará cualquier modificación del límite vigente.

El impacto excede al oficialismo. Un relevamiento reciente contabiliza 80 de los 135 intendentes sin posibilidad de competir nuevamente si la ley no cambia: 51 peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza. Entre ellos aparecen Fernando Espinoza, Federico Achával, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández y Leonardo Nardini.

La discusión también afecta la carrera por la sucesión provincial. Achával, Jorge Ferraresi y Menéndez aparecen entre los dirigentes que podrían buscar otro destino político si no pueden renovar sus mandatos, mientras Federico Otermín y Julio Alak todavía tendrían la posibilidad de competir nuevamente en sus municipios.

Kicillof pone el voto primero

Kicillof retomó el asunto durante una visita a General Alvear, donde inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud junto al ministro Nicolás Kreplak y el intendente Ramón Capra. “Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, aclaró antes de diferenciar su situación de la de los jefes comunales.

Para el mandatario, resulta “muy infrecuente” impedir que el electorado vote a dirigentes locales que conoce y controla cotidianamente. También remarcó que la definición corresponde a la Legislatura bonaerense.

Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado, respaldó esa posición: “Las reelecciones siempre las define el pueblo con su voto, que es soberano”. Además, sostuvo que los intendentes recorren los barrios, escuchan las demandas y dan respuestas todos los días.

Magario respaldó la posición de Kicillof.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue más lejos y calificó la ley como “proscriptiva”, al señalar que la Constitución provincial solo establece límites para gobernador y vicegobernador.

El peronismo tampoco habla con una sola voz. Otermín y Fernández expresaron posiciones favorables a la renovación dirigencial, mientras Pablo Descalzo, Mario Secco, Achával y Andrés Watson respaldan la posibilidad de competir sin el actual límite. La diferencia atraviesa tanto el futuro de los municipios como la construcción de una candidatura provincial para 2027.

El PRO y su antecedente

El PRO afirmó que “no va a permitir que la provincia vuelva atrás” y acusó al oficialismo, mediante un comunicado, de pretender “blindar a su tropa de intendentes”. Para el partido de Ritondo, la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con el respaldo de otras fuerzas, entre ellas el Frente Renovador de Sergio Massa, estableció “una regla pareja para todos”.

Reelecciones de intendentes: Kicillof abre el debate y el PRO se planta rumbo a 2027.

Los senadores bonaerenses Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone reforzaron esa postura. Rico Zini reclamó reglas “estables, previsibles e iguales para todos”, mientras Schiavone aseguró: “Fuimos autores de esta ley y sostenemos nuestra postura”.

El discurso opositor carga, sin embargo, con el antecedente de 2021. Cuando la restricción alcanzó a intendentes de Juntos por el Cambio, sectores territoriales de esa coalición promovieron la reforma que consideró al mandato iniciado en 2019 como el primero para el cómputo y permitió nuevas postulaciones en 2023. Antes, el entonces ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín de la Torre, había firmado el Decreto 265/19, que computaba como período el ejercicio del cargo durante más de dos años.

Dos proyectos y pocos acuerdos

En la Legislatura conviven dos caminos. La senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, presentó un proyecto que elimina las restricciones para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. El expediente permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, presidida por el senador oficialista Germán Lago.

Otra iniciativa, impulsada por el senador Luis Vivona, obtuvo media sanción en 2025 para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero dejó afuera a los intendentes y fue girada a Diputados.

El PRO y La Libertad Avanza rechazan el cambio, la UCR exhibe posiciones divididas y el Frente Renovador mantendría su defensa de la norma vigente o se abstendría. Aunque el peronismo posee quórum propio en el Senado, según pudo reconstruir este medio todavía necesitaría acuerdos para reunir los votos afirmativos.

También hay una alternativa municipal impulsada por el intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien trabaja en una Carta Orgánica que permitiría discutir el régimen electoral desde la autonomía comunal. Kicillof, no obstante, remarcó que primero debe resolver la Legislatura. “Es un eje ordenador, ¿dónde van a ir los 80 intendentes si no pueden ir por una reelección más?”, planteó un diputado peronista.