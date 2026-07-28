La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cenó con diez referentes del sector privado argentino en un encuentro reservado realizado en el Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta.

La reunión fue organizada directamente por la representación local del organismo y tuvo una particularidad: no participaron funcionarios del Gobierno nacional. El objetivo fue conocer de primera mano la evaluación de los empresarios sobre la situación económica, el rumbo de la administración de Javier Milei y las condiciones necesarias para aumentar las inversiones.

La cena se produjo después de una jornada en la que Georgieva se reunió con el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, integrantes del Gabinete y estudiantes. La titular del Fondo había respaldado públicamente los resultados macroeconómicos del programa oficial, aunque también planteó desafíos vinculados con el empleo formal, el crédito y la recuperación de las pequeñas y medianas empresas.

Quiénes participaron de la cena con Georgieva

La selección de invitados reunió a representantes de sectores considerados estratégicos para el crecimiento, la generación de exportaciones y la llegada de inversiones.

Participaron Pierpaolo Barbieri, fundador y presidente de Ualá; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; Isela Costantini, asesora estratégica del directorio de Grupo ST; Eduardo Elsztain, presidente y principal accionista de IRSA; y Mariana Schoua, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

También estuvieron Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina; Daniel Novegil, vicepresidente de Ternium; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en la Argentina; y Catalina Cascio, directora de Ferrosider.

La mesa incluyó así a representantes de las finanzas, la industria, la minería, la energía, el comercio electrónico, la tecnología y el mercado inmobiliario.

Georgieva estuvo acompañada por Joyce Wong, jefa de la misión del FMI para la Argentina; Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental; y Luis Cubeddu, subdirector de esa área.

Una conversación sin intermediarios del Gobierno

La ausencia de funcionarios nacionales respondió a la intención del FMI de escuchar directamente a los empresarios, sin una representación oficial que condicionara el intercambio.

Una persona vinculada con la organización explicó que Georgieva quería conocer cómo el sector privado observa el contexto económico y al Gobierno. No se difundió una minuta oficial ni se realizaron anuncios después de la cena.

Entre los temas que rodearon el encuentro estuvieron la evolución de la macroeconomía, el clima de negocios, las perspectivas de inversión y la capacidad de los sectores productivos para generar empleo, exportaciones y divisas.

El escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 también forma parte de las inquietudes del mercado y del organismo, en momentos en que la Argentina deberá afrontar importantes vencimientos de deuda y garantizar la continuidad de su programa económico.

El respaldo del FMI y los desafíos pendientes

Antes del encuentro con los empresarios, Georgieva había elogiado la acumulación de reservas, la baja de la inflación, la disciplina fiscal y la posición energética de la Argentina.

Caputo afirmó que la directora gerente estaba impresionada con los resultados del programa y que había destacado la capacidad del país para enfrentar la volatilidad internacional gracias al superávit fiscal y energético.

Sin embargo, durante las conversaciones también apareció la situación del mercado laboral. El ministro reconoció que, aunque aumentó el empleo total, retrocedió el trabajo formal y avanzó la informalidad.

El desafío planteado por el Fondo consiste en lograr que la mejora de las variables macroeconómicas se traduzca en inversiones, acceso al crédito, empleo registrado y una recuperación más extendida entre las empresas y los hogares.

La agenda de Georgieva continuará en Neuquén, donde recorrerá el bloque Loma Campana de Vaca Muerta junto con autoridades de YPF. La visita pondrá el foco en el potencial energético argentino para aumentar las exportaciones y generar los dólares que necesita la economía.

La cena con el círculo rojo no produjo anuncios concretos, pero permitió al FMI recoger una mirada empresarial sobre el programa económico, sus resultados y las condiciones que todavía deben cumplirse para convertir la estabilidad en crecimiento sostenido.